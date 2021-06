El PSOE y sus socios dan luz verde a la reforma que plantea despenalizar las injurias al Rey

"En una democracia, silbar a un himno, a un político o incluso a un jefe del Estado, es libertad de expresión”. Estas palabras, pronunciadas este martes desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados por el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Assens, sintetizan el espíritu de la la proposición de Ley que superaba su primer trámite parlamentario con el apoyo de PSOE y ERC, que consiguen así abrir el camino para despenalizar las injurias al Rey.

La reforma a la que se daba luz verde permitirá revisar en el Código Penal los llamados "delitos de opinión" y no solo los que afecten a la corona, sino también los de enaltecimiento del terrorismo, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a las instituciones y sus símbolos. La iniciativa de la formación morada se registró poco después de ser encarcelado el rapero Pablo Hasél por, entre otros, delitos de injurias.

El PSOE la respalda ahora, justo coincidiendo con el debate de los indultos, si bien los socialistas abogan por un amplio consenso para la reforma de estos delitos y para que en muchos casos se sustituyan las penas de prisión por simples multas. En ese sentido se manifestaba el diputado del Grupo Socialista, Odón Elorza, durante el debate, instando al PP a sumarse a un "debate constructivo" para alcanzar, explicaba, el equilibrio entre "libertad de expresión y seguridad".

El PP se opone

Previamente, la popular Edurne Uriarte negaba que la libertad de expresión estuviese en peligro en España. La diputada del primer partido de la oposición arremetía contra la iniciativa, que no dudaba en tildar de "ley Hasél" y citaba varias de las invectivas por las que fue condenado el rapero, incluido cuando manifestó su deseo de que "merece que explote el coche de Patxi López", en referencia al ex lehendakari, hoy diputado del PSOE en el Congreso, amenazado por ETA como tantos dirigientes vascos durante la época de mayor actividad de la banda terrorista.

Uriarte le espetaba a Asens que en Alemania "se castiga hasta con cinco años de cárcel la apología del nazismo, ¿o es que eso les parece libertad de expresión?" se interrogaba retóricamente, al tiempo que detallaba otras penas del Código Penal alemán por injurias tanto al presidente federal como a los símbolos del Gobierno o de los länder.

Por parte de Vox, el diputado Víctor Sánchez del Real, blandía un papel con el Código Penal de la II República en el que, remarcaba, se penalizaba jurídicamente delitos de ese tipo, incluidas las injurias al Jefe del Estado o las ofensas a los sentimientos o expresiones religiosas.

En el debate participaba también, mostrando su apoyo a la iniciativa, el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien sintetizaba que "las ideas se combaten exclusivamente con ideas".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, acusaba de contradicción a Podemos en la propuesta: "Plantean ustedes que se puede eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo porque ETA ya no existe, pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una iniciativa que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. Es decir: se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque...¿me he perdido algo, señores de Podemos? Ustedes, cuando salen de aquí del Congreso, ¿creen ver a Franco de reojo?" ironizaba el parlamentario naranja.

La reforma se ha aprobado con 193 votos a favor, 152 en contra y ninguna abstención.