Eugenio Pino, jefe de la Policía con el PP, en la Comisión Kitchen: "No voy a contestar ni a un saludo"

Ya había pasado casi una hora en silencio escuchando al resto de los portavoces de la comisión parlamentaria y Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno del PP durante los años de la Operación Kitchen, aun tenía que escuchar las preguntas de Gabriel Rufián.

-Una de las cosas que más me sorprenden durante estos años es que todos los caminos de la Kitchen llevan a usted. Que usted es una especie de Villarejo pero con mejor prensa, que no se habla nada de usted. ¿Por qué cree que pasa esto?

- ...

- ¿Entiende que ese desprecio hacia mi persona en definitiva es un desprecio hacia esta institución, y en definitiva hacia la soberanía popular de este país, por mucho que lleve una mascarilla con la bandera de este país, y seguramente se considere un gran patriota? ¿Se da cuenta de que con su actitud altiva, como si estuviera en un bar, está despreciando la principal institución de este país?

- ...

La mirada de el comisario se clavó fijamente sobre el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), pero sin emitir un solo sonido. Ya había avisado al inicio de la comparecencia en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados sobre la Operación Kitchen.

Las indagaciones sobre la causa, que se realizan en la Audiencia Nacional, tienen su reflejo en el carrusel de protagonistas que van apareciendo ante los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación de la Cámara Baja. Donde Pino no ha querido ofrecer una sola conclusión sobre los cargos que se le imputan. "Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo".

Esas fueron sus palabras al inicio, y ya desde entonces apenas aportó nada más a las sucesivas cuestiones de los representantes. El mando, investigado junto a otros en esta pieza del 'caso Villarejo', ha pedido la palabra antes de que le hicieran ninguna pregunta para advertir que la "actitud investigadora" de la comisión del Congreso "no es jurisdiccional" y sí "de naturaleza política".

"Juicios de oportunidad política"

-¿No participó usted en la llamada Operación Kitchen?

-No, es que ni sí, ni no, es que no voy a declarar. No hay más comentarios.

Para Pino la comisión de investigación del Congreso lo que hace es "emitir juicios de oportunidad política". A su juicio está obligado a comparecer pero no a declarar a las preguntas de los diputados. "Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza sólo la garantiza el proceso judicial", ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

A partir de ahí todos los portavoces han intentado sonsacarle alguna frase, alguna muletilla, pero apenas tuvieron fortuna a lo largo de la sesión. "Resulta muy lamentable", dijo el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia.

"La Operación Kitchen no existió"

Este parlamentario relacionó esa negativa a colaborar con su deseo de "tapar" el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo presuntamente orquestado al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Pino se cruzaba de brazos, y guardaba silencio. Solo Rufián logró, en parte, sacarle de sus casillas:

-Entienda que mi trabajo es preguntarle sobre enormes corruptelas...

-Ya le he dicho que no voy a declarar, es una falta de respeto.

-Perdone, pero el que está faltando al respeto...

-No voy a declarar nada.

Solo se dignó a responder al portavoz de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, para lanzar una sentencia tras la cual no emitió casi ninguna apreciación más: "Solo le digo que la Operación Kitchen no existió".