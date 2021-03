Última hora | España recibirá 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen en el segundo trimestre

A partir de las 00:00 horas de este lunes, 22 de marzo, y hasta las 00:00 horas del lunes 5 de abril quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Núñez Morgado (distrito de Chamartín de la capital), Virgen de Begoña (distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital), Valle de la Oliva (Majadahonda) y la localidad de Navacerrada.



Además, el municipio de Morata de Tajuña mantiene las restricciones de movilidad hasta las 00:00 horas del 29 de marzo.



En estas cinco zonas no estará permitido entrar ni salir salvo por motivos justificados, como ir a trabajar o al médico.



Más allá de estas restricciones de movilidad en lugares puntuales, sigue en vigor en toda la Comunidad de Madrid el toque de queda de las 23:00 a las 6:00 horas y el cierre de los establecimientos de hostelería a las once de la noche, aunque no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez.



La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre.



También sigue vigente la prohibición de reuniones de personas no convivientes en domicilios, salvo excepciones, como las parejas y matrimonios que vivan en domicilios distintos o las personas que viven solas, que podrán reunirse con una única unidad de convivencia.