La Operación Chamartín, el origen de la fuga de los 'carmenistas' del partido de Errejón en Madrid

El patio del espectro político a la izquierda del PSOE vuelve a estar revuelto. Aunque en esta ocasión es Íñigo Errejón el que sufre una escisión, o un amago de la misma, en lugar de ser, como a principios de 2019, el que la protagoniza.

En enero de aquel año, y a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de cuatro meses después, el hasta ese momento designado como candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid consumaba su ruptura con su antiguo amigo Pablo Iglesias, después de varios años de desencuentros crecientes.

Ahora es el partido surgido de aquella operación, Más Madrid, realizada junto a la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el que ve cómo cuatro de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid deciden separarse. Una ruptura con la líder de la oposición en la capital de España, Rita Maestre, que en sus propias palabras se produce para ser "fieles" al proyecto de Carmena y recuperar en 2023 el consistorio que ahora gobierna José Luis Martínez-Almeida.

Los cuatro concejales que rompen con Más Madrid. EFE

De fondo, discrepencias orgánicas y políticas. Fuentes de Más Madrid vinculan a los concejales que han protagonizado la ruptura con la defensa de la Operación Chamartín -en realidad rebautizada como Madrid Nuevo Norte, uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Europa, que supondrá un ensache inédito del centro de Madrid- el aspecto de la gestión de Carmena que más polémica interna suscitó en su día en Podemos.

"Si tuviéramos que elegir una medida de la era Carmena, nos quedamos antes con Madrid Central que con la Operación Chamartín, desde luego" aseguran fuentes de Más Madrid que vinculan a estos cuatro concejales con la aprobación del proyecto. Aunque curiosamente ahora los errejonistas estarían alineados con las posturas críticas hacia la exalcaldesa de Madrid por la operación urbanística que en su día aireó el propio Iglesias.

Los carmenistas acusan

Desde el grupo de concejales que han decidido romper y que han lanzado la marca Recupera Madrid para dar visibilidad a su iniciativa, aunque no como partido político, acusan a la cúpula de Errejón y Maestre de haber decidido sin consenso el rumbo de la formación.

Y en ello incluyen el cambio de nombre a Más País, decidido a principios de 2020 en consonancia con la expansión nacional del proyecto, que tuvo su primera etapa en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Errejón y Carmena. EFE

En aquellos comicios Errejón obtuvo su escaño por Madrid, si bien sus resultados globales (acudía junto a Compromís, el partido que gobierna con el PSOE en la Comunidad Valenciana) quedaron muy por debajo de las expectativas generadas, que le daban incluso grupo propio en el Congreso de los Diputados.

En síntesis, los concejales carmenistas entienden que lo que se inició en 2019 fue un proyecto para la Comunidad de Madrid y singularmente su capital, donde Más Madrid es el grupo más númeroso del Ayuntamiento, aunque Almeida y Ciudadanos lograron mayoría de gobierno gracias al apoyo externo de Vox. La cúpula errejonista niega que el salto nacional afecte al proyecto en Madrid, que consideran avanza a buen ritmo pese a no haber logrado hace dos años que Carmena revalidase su mandato.

Candidatura 2023

A los concejales que se han separado no les agrada el estilo de oposición de Rita Maestre, que consideran pasado de "decibelios"; mientras que la cúpula de Más Madrid está tranquila porque cree que "son solo cuatro". Estiman, por lo tanto, que no tienen mayores apoyos ni les va a seguir en su camino otros cargos públicos de la formación en la Comunidad de Madrid.

De momento la consecuencia más directa es que Más Madrid ya no tendrá 19 concejales, como hasta ahora, en la sala de plenos del Palacio de Cibeles, sino 15 y otros cuatro no adscritos. De cara a 2023 se abre, si no lo estaba ya, una soterrada batalla por las candidaturas municipales y autonómica.

Desde la formación de Errejón no se niegan a una confluencia futura con Podemos -los de Iglesias tienen representación en la Asamblea de Madrid, pero no en la capital- aunque advierten gráficamente que ellos son el "hermano mayor".

El sector separado ahora aboga por buscar al candidato más parecido posible a Carmena para dar la batalla. Un perfil que consideran no es el de Maestre pero tampoco podría ser Juan Carlos Monedero, al que muchos señalan como la posible apuesta de Iglesias. El patio izquierdo madrileño vuelve a estar muy agitado.