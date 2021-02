El PP descarta ir a una alianza con Ciudadanos: "Casado quiere ganar el centro, no pactarlo"

Con el calendario electoral despejado a corto plazo, Pablo Casado va a dedicar los próximos meses a rearmar el Partido Popular, "ponerlo a punto y salir a ganar" la próxima contienda. El entorno del líder de la oposición descarta cualquier plataforma electoral con Ciudadanos. De momento, su objetivo está fijado en consolidar un proyecto ganador "que ilusione" y "reconecte" de nuevo con el electorado de centroderecha.

"Queremos que vuelvan los que se han marchado, queremos que vengan muchos más que nunca habían estado, queremos que no se vaya nadie, porque aquí se está creando el mejor futuro para España". El mensaje que Pablo Casado lanzó el martes a su Comité Ejecutivo Nacional fue muy explícito: "Quiero reafirmar mi planteamiento de ampliar nuestra base electoral en el centro político".

Casado habló de "abrir más los brazos" para "albergar a más gente", "vengan del proyecto político que vengan", pero con una condición sine qua non: "Que compartan los principios y valores constitucionalistas y europeístas". De momento, el PP tiene la puerta abierta para compartir techo con todo aquel que quiera pero no se plantea hablar de alianzas ni plataformas electorales. Al menos, no por ahora: "Nuestro objetivo es ganar las elecciones y ahora lo que queremos es convencer al votante que se siente huérfano, al que se queda en casa el día de las elecciones. Casado quiere ganar el centro, no pactarlo", transmiten los conservadores.

El Partido Popular va a trabajar también a conciencia para que la sociedad vea que su proyecto es muy distinto al de Vox, un partido al que quieren arrinconar en la extrema derecha. "Este es el partido de la cabeza y del corazón, no de las vísceras. De todos los que quieren seguir sintiéndose parte de su tierra, a la vez que españoles y europeos. Somos esa mayoría que habla con moderación, opina con sentido común y busca un país mejor. El partido de los que creemos en el patriotismo constitucional, el de una patria en la que caben todos, también los que no la quieren", destacó Casado en su intervención el martes.

El desafío es mayúsculo para una formación que no ha dejado de perder votos desde 2015. "Ese es el mensaje que hay que transmitir en cada rincón de España: que los electores nos vean como el único partido de centroderecha que puede ser alternativa a Pedro Sánchez, que dejemos de ser una opción más de tres".

España Suma

Una vez superada la pandemia, el presidente del Partido Popular se quiere presentar ante la ciudadanía como "la única alternativa real a este nefasto gobierno". Para conseguirlo, Casado quiere ofrecer "un proyecto que permita recoger los escombros y reconstruir un país cuyas cicatrices son mucho más profundas de lo que la propaganda gubernamental permite ver", confesó ante los suyos.

Muy lejos queda ya la obsesión del Partido Popular de sumar una alianza con Ciudadanos para evitar que la izquierda sumara más escaños que las derechas. "Los tiempos cambian muy rápido... ahora estamos en otro momento". La fórmula solo se ensayó en País Vasco, donde la plataforma PP y Cs sumó menos escaños que los que el Partido Popular tenía en solitario.

Ni Casado ni Arrimadas quedaron satisfechos de aquella prueba y, tras la debacle en Cataluña, los dos líderes buscan ahora reorientar a sendos partidos en busca del votante perdido. Solo el tiempo determinará si el destino del presidente del PP y de la líder de Ciudadanos pasa por ir juntos en una misma lista electoral o si, por el contrario, seguirán peleando por conseguir el mismo voto en las urnas.