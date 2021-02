"Me han despedido, como al abuelo de Leonor": el tuit del responsable del rótulo de La 1

RTVE ya ha encontrado al responsable del polémico rótulo "Leonor se va de España, como su abuelo" y ha procedido a despedirlo al ser personal externo de la casa. Se trata del guionista Bernat Barrachina, quién ha anunciado en redes sociales su cese.

"Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha tuiteado Barrachina compartiendo el vídeo histórico perdón de don Juan Carlos I en el que decía "lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Creador y director de programas como Así nos va (laSexta), subdirector de otros como Otra Movida (Neox) o Tonterías las justas (Cuatro) y guionista de El Hormiguero, Barrachina había comenzado a trabajar en La Hora de La 1 el pasado 1 de septiembre.

"Madrid y la tele me llaman de nuevo. Hoy es el primer día con el equipo de La Hora de La 1. Feliz por estrenar proyecto. TVE, ¡haz conmigo lo que quieras", tuiteó entonces.