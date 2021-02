Rosa María Mateo cree que el rótulo de Leonor no fue un error involuntario y culpa al entorno de Podemos en TVE

"Es imposible que se cuele un rótulo de manera involuntaria en un programa de televisión en directo. Los filtros que debe pasar este texto son varios y siempre, si no es el director el que lo supervisa, lo hace un responsable de la cúpula del espacio. Si a eso le sumas que la noticia tenía que ver con la Casa Real y que se emitía en la cadena pública, es imposible que el mensaje haya sido casual".

Así explica un exdirectivo de RTVE a Invertia la cadena de responsabilidades que tiene un rótulo en un programa en directo, confirmando que no existen errores involuntarios y deslizando que la manifestación contra la Casa Real ha sido intencionada y que los responsables son cargos directivos.

"Leonor se va de España, como su abuelo". Con esta frase TVE ilustró la noticia de que la princesa de Asturias estudiará Bachillerato en un colegio de Gales a partir del próximo curso. Un rótulo sobreimpreso en el programa La hora de La 1 generó una tormenta política de insospechadas dimensiones, la salida de dos responsables directos del programa y la ira de Podemos pidiendo que los "represaliados" fuesen readmitidos en sus puestos.

Es, además, un nuevo episodio en la guerra por el control de la cadena pública entre los dos partidos socios de Gobierno: PSOE y Podemos. De hecho, las fuentes consultadas por este diario indican que la propia administradora única provisional, Rosa María Mateo, es totalmente consciente de que el error ha sido intencionado y que se ha buscado la polémica a propósito.

Mateo cree que estamos ante un nuevo pulso del equipo de RTVE más afín a Podemos que en los últimos meses ha ganado peso en la cadena pública. Lo ha hecho precisamente de la mano de programas como La hora de La 1, un equipo 'apadrinado' por Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE. Un choque de trenes entre la número uno y el número dos de la corporación.

Cronología de un enfrentamiento

La sucesión de acontecimientos apunta a una rápida reacción de Rosa María Mateo, "profundamente indignada" tras constatar por sus primeras indagaciones que no se trataba de un simple error involuntario. Una respuesta a la altura del órdago lanzado desde el sector morado de la Corporación.

El rótulo se emitió a las 11.50 de la mañana y minutos después comenzaron a arder las redes sociales. Sobre la una de la tarde el lío llegó a oídos de Rosa María Mateo que minutos después decidió que los responsables debían ser cesados y que había que comunicarlo rápidamente para intentar apagar el fuego mediático.

A las 14.50 RTVE -solo tres horas después de producirse el error- envió a todos los medios un comunicado titulado como "urgente", una calificación solo reservada para casos extremos. En la nota, la administradora provisional única lamentó "profundamente" el grave error y anunció la adopción de "medidas inmediatas para que los responsables de esta equivocación sean relevados de sus puestos".

"Una grave irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona". Una rectificación con mensaje: no se volverá a tolerar un pulso de este estilo. A estas alturas no estábamos hablando ya de una simple reacción por un rótulo sino de un pulso claro en la cúpula de la cadena pública.

Fuentes de la Corporación han confirmado a Invertia que la investigación preliminar dictaminó que los responsables directos identificados fueron un guionista de la productora Tesseo que realiza La hora de La 1 junto con TVE y una redactora jefe que ejercía las labores de editora.

Respuesta de Podemos

En el caso del primero, fue apartado de TVE al ser personal externo y la segunda fue trasladada a otras funciones. La investigación sigue su curso para identificar nuevos responsables.

Pero la batalla continuó. Menos de dos horas después de que Mateo anunciase los ceses Podemos salió en tromba a pedir la restitución de los "represaliados". El grupo parlamentario anunció que registraría una pregunta parlamentaria dirigida a Rosa María Mateo para que informase "si ha recibido una llamada de Zarzuela antes de relevar de su puesto a estos dos trabajadores".

Casi al mismo tiempo, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó en redes sociales la decisión de la administradora única de RTVE cuestionando si esta situación entraría dentro de la llamada "normalidad democrática".

"Ayer Felipe VI decía que sin libertad de expresión no hay democracia. Hoy, Rosa María Mateo, administradora única de RTVE anuncia que va a 'relevar' trabajadores por un rótulo en el que ponía 'Leonor se va de España', como su abuelo'. Lo llaman 'normalidad democrática plena", dijo el portavoz morado.

"Demasiadas coincidencias", dicen en el equipo de Mateo. "Una pinza perfecta", dicen otras fuentes consultadas.

Críticas de los sindicatos

La hora de La 1 ha estado en el punto de mira desde hace semanas tanto en la dirección de la corporación como de sindicatos. Estos últimos culpan directamente a Enric Hernández por fomentar la contratación externa de productoras y por favorecer la polarización ideológica.

En concreto, el sidicato UGT ha criticado duramente el fichaje de Antonio Montilla y Iolanda Mármol como parte del equipo de la productora Tesseo y que forman parte el equipo directivo de La hora de La 1.

"En su afán de tejer una red de comisarios políticos que le rindan cuentas y pleitesía, el director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, vuelve a protagonizar un capítulo de maltrato a la empresa y a sus trabajadores y trabajadoras, colocando nuevamente en puestos estratégicos a otro afín ideológico, reclutado en este caso de La Sexta", indicó en un comunicado el sindicato. Mármol fue fichada de El Periódico, donde Hernández fue director.

Las fuentes consultadas indican que en cualquier caso estamos ante un nuevo episodio de la guerra interna por el control de TVE entre PSOE y Podemos. Rosa María Mateo intenta mantener el equilibrio, mientras que los afines al partido morado se hacen cada vez más fuertes dentro de la cadena pública, en especial en los programas informativos que dependen jerárquicamente de Hernández. La batalla no ha hecho más que comenzar.