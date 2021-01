Dimite el Consejero de Salud de Ceuta por haberse saltado el protocolo para vacunarse

El Consejero de Salude de Ceuta, Javier Guerrero, ha dimitido este martes por haberse saltado el protocolo para vacunarse antes de tiempo. El comunicado del Gobierno asegura que la decisión de Guerrero se produce "tras volver a reflexionar" aunque señala que sigue "estando convencido de que, en todo momento, ha actuado de manera correcta y de buena fe".

Guerrero abandona su cargo "sabiendo que tanto el Gobierno de la Ciudad como el Partido Popular van a continuar con la gestión de la pandemia con igual eficacia, y teniendo en cuenta que la ciudad está atravesando una crisis sanitaria que requiere del máximo esfuerzo y atención de todos", dice en el comunicado.

El consejero de Salud había confirmado el jueves de la semana pasada que se había vacunado hace "tres o cuatro días" de la Covid-19. En ese momento el consejero rechazó dimitir porque no había "incumplido" ningún protocolo, ya que es "personal de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia".

Además, el consejero destacaba que a él las vacunas "no me gustan", pero que le instó su equipo. "Yo no quería vacunarme pero mis técnicos me dijeron que si no me vacunaba yo ellos tampoco lo harían, sobre todo pensando en mi vulnerabilidad por mi diabetes y tensión".

Guerrero ha aclarado también que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), le había pedido explicaciones y aseguró: "Se las he dado y me ha mostrado su total apoyo así como del Gobierno local porque ellos saben mi trabajo y también saben que no quería vacunarme". Con el tiempo, la presión fue aumentado y Guerrero ha tenido que demitir.