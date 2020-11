Simón en la cuerda floja: tímido respaldo del Gobierno frente a la oposición y los médicos

Quizás no fuera la intención de Fernando Simón pero, sin comerlo ni beberlo, se ha visto dentro de un circo en el que le están creciendo los enanos. Más allá de las ruedas de prensa que viene protagonizando desde finales de febrero como director del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y el natural desgaste que ha sufrido su imagen con el paso de los meses, ha cometido algunos errores.

El último, unas desafortunadas palabras que han merecido el reproche del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España. No le perdonan que el pasado jueves dijera que "ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo".

Pero no es sólo eso. Los profesionales de la medicina, sus colegas de profesión, también denuncian "su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19".

Según el comunicado, "estas declaraciones, realizadas desde el conocimiento de los daños que la pandemia por la Covid-19 ha dejado y está dejando sobre los sanitarios en general y sobre los médicos en particular, y que nos sitúan a la cabeza de infectados de entre los países de nuestro entorno, no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo a las que nos hemos visto sometidos (ausencia de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, etc.), y de la responsabilidad y la vocación con la que miles de compañeros y compañeras están desarrollando su actividad desde el profesionalismo médico y desde la acción colaborativa estrecha con el resto de las profesiones sanitarias".

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de los médicos. Antes de llegar hasta aquí, Fernando Simón fue muy criticado por la entrevista que concedió a El País Semanal posando sobre una moto al más puro estilo James Dean, por su intervención en el programa de Cuatro, Planeta Calleja, donde además de subir en globo por Mallorca se deshizo en elogios hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y por sus continuos cambios de diagnóstico sobre la situación epidemiológica del país.

Su ausencia en varias ruedas de prensa a principios de octubre levantó una expectación que no menguó al hacerse público que se encontraba grabando el programa de aventuras; y mucho menos tras su emisión.

En el programa, Simón se quitó el traje de técnico y no dudó en entrar en las valoraciones políticas al ser preguntado por Sánchez y su gestión de la pandemia. "Nunca me hubiera imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar el país. Este hombre tiene mucho, mucho valor", dijo el epidemiólogo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, este coqueteo con los medios no sentó muy bien en Moncloa porque no fueron informados previamente ni de la entrevista ni de su aparición en el programa de televisión. En este sentido, Simón va por libre y considera que en este ámbito no tiene que rendir cuentas a nadie.

Pero ahora que los médicos han salido en tromba contra él y lo han hecho de forma tan contundente han surgido de nuevo algunas voces entre las filas de los políticos de la oposición que se han sumado a esta ola de indignación.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se unió el sábado a la petición de la CGCOM . La líder naranja reclama "un plan nacional contra la pandemia basado en criterios comunes y datos científicos. Un comité de expertos de verdad y una auditoría independiente para detectar todos los errores cometidos y corregirlos". Así lo señaló en su cuenta oficial de Twitter.

José Ignacio Echániz, médico y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, también se hizo eco de la polémica y a través de la misma red social hizo un ejercicio de futurología y señaló que el supuesto cese de Simón no se producirá: "No pasará. Su dimisión sería admitir el desastre de gestión del Gobierno en la pandemia", sentenció.

La única persona que ha cerrado filas hasta ahora en torno a Fernando Simón ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Durante una entrevista en el programa La Sexta Noche restó importancia a las críticas y definió al epidemiólogo como una persona absolutamente entregada.

Elogios que extendió a médicos, sanitarios y a "las 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se han dejado la piel y se la siguen dejando" tanto en la operación Balmis como en la actual operación Baluarte en labores de rastreo, donde, actualmente, "tenemos 2.500 rastreadores militares, la mitad del total de los que están trabajando en España".

Durante la entrevista reconoció también que desde el Gobierno están planificando un posible protocolo para cuando llegue el momento de las vacunas, que, en el caso de la de Pfizer, requiere de unas condiciones logísticas muy especiales, pues necesitan ser transportadas y conservadas a 80 grados bajo cero.

"Estamos planificando para cuando lleguen las vacunas a ver cómo se van a administrar y también buscando lugares donde pueda haber esas temperaturas. Todo lo que esté en manos del Ejército lo pondremos a disposición de todos los españoles", aseguró.

Ya lo decíamos antes, desde que Fernando Simón entró en el circo mediático no han parado de crecerle los enanos. Esta es la última polémica a la que se enfrenta y ha levantado cierta polvareda porque además son sus propios colegas de profesión quienes piden su cese.

El Gobierno ya ha dejado entrever que le respalda. Y esta reafirmación llega dos semanas después de su desafortunado chiste machista. Habrá que esperar hasta el lunes por la tarde para ver lo que dice el doctor Simón. Y para ver lo que crece este último enano.