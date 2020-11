La líder de la protesta de policías negacionistas no está en activo y acumula varios expedientes

La agente de Policía Nacional que ha organizado la manifestación negacionista en la que convoca a otros compañeros a manifestarse contra las medidas implantadas por el Gobierno para frenar el virus acumula, según ha podido saber EL ESPAÑOL, varios expedientes disciplinarios de los días en los que estaba en el cuerpo.

Se llama Sonia Vescovacci. Aunque en sus vídeos se promociona como Policía Nacional ya no trabaja junto al resto de efectivos. Fuentes policiales confirman que se encuentra en período de excedencia. Pasó a situación de segunda actividad.

Ahora centra buena parte de su tiempo y esfuerzos en el mantenimiento de la asociación "Policía por la Libertad", una agrupación que dice tener "el objetivo de poder contribuir al bienestar y a la cohesión social, en estos momentos tan difíciles tanto para los ciudadanos como para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilantes de Seguridad".

Manifestación de policías negacionistas antimascarillas.

Uno de los actos que han promovido y con los que pretenden exhortar a otros compañeros es la protesta que han organizado esta misma semana en Madrid contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra las medidas implementadas contra la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Una de las proclamas a la hora de promocionarlo es su desacuerdo con el uso de la mascarilla. Su uso, dice, no debería imponerse de manera obligatoria.

Policía desde 2003

La agente ha causado tanto revuelo como enfado en el seno del cuerpo en las últimas horas. La polémica se inició a raíz de la difusión de ese vídeo. Muchos entienden que está menospreciando el trabajo del resto de los compañeros que cumplen con su trabajo día tras día en las calles de todo el país.

Sonia entró en la Policía Nacional en el año 2003. Pasó la mayor parte de su carrera profesional destinada en Seguridad Ciudadana, en el Grupo de Atención al Ciudadano (Radiopatrullas) y en la Unidad de Intervención Policial (UIP).

En otras etapas de su trayectoria recaló durante unos años en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, en la Unidad de Prevención, y en la UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer), una unidad especializada en la protección de la mujer ante la violencia de género. También algún tiempo desempeñó tareas en Seguridad y Calabozos, atendiendo llamadas de emergencias en la sala del 091. Dice incluso que llegó a pasar por la Policía Judicial.

En las últimas horas, su mensaje en el vídeo corrió como la pólvora por los chats y por las redes sociales de los agentes. Convocaban a los efectivos a acudir a la protesta. Incidía, especialmente, en desde su asociación no están de acuerdo con la 'imposición' del uso de la mascarilla. "Pedimos a los asistentes que no estén exentos del uso de la mascarilla. Por favor, que la traigan. Os garantizo que Policías por La Libertad no están de acuerdo con que se imponga el uso de la mascarilla de forma obligatoria".

"¿Pandemia o control?". Así comienza el vídeo en el que Sonia se graba a sí misma para convocar la manifestación de esta semana a modo de protesta contra el Gobierno. "Con esta marcha -narra la agente de excedencia en el vídeo- queremos mostrarle al Gobierno nuestro desacuerdo con las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a todos los españoles y pedirle que deje de utilizar a los policías y guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y para sus fines políticos".

De policía a 'youtuber'

Dice Sonia en su nueva página web que durante sus años de servicio se sintió realizada con su profesión pero a la vez decepcionada con su corporación. "Me he sentido en muchas ocasiones como un simple número, como si mi vida realmente no le importaba para nada a mi organización. Como si lo único que le importaba es que cumpliese con los objetivos impuestos. Una profesión dónde la calidad humana debería ser prioritaria, una profesión que me ha dado los mejores momentos de mi vida".

"He decidido crear un movimiento de nueva conciencia para los policías que quieren trabajar para realizar cambios desde dentro del sector", prosigue Sonia. Por eso ahora dice convocar esa manifestación. "Lo importante es que los ciudadanos vean que hay muchos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están aquí para ayudarles y protegerles".

El vídeo termina con una serie de pantallazos de los datos del coronavirus presuntamente falseados por el gobierno. "Basta ya de abusos y de utilizar a la Policía y la Guardia Civil para meter miedo".

Mientras tanto, estos meses se ha abierto un canal de Youtube en el que emite y da pábulo a todo tipo de soflamas contra el cuerpo. "Las represalias son moneda común en la Policía".