Policías negacionistas convocan una protesta contra las mascarillas y las restricciones por el virus

"¿Pandemia o control?". El vídeo corre como la pólvora por los chats y los whatsapps de agentes de toda la ciudad. Una asociación de policías nacionales negacionistas y anti-mascarillas ha convocado una manifestación para esta semana a modo de protesta contra el Gobierno.

La propuesta parte de la asociación "Policía por la Libertad", una agrupación en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tiene "el objetivo de poder contribuir al bienestar y a la cohesión social, en estos momentos tan difíciles tanto para los ciudadanos como para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilantes de Seguridad".

Los agentes que convocan la protesta, como la antidisturbios Sonia Vescovacci, inciden en que su objetivo es el de oponerse a la gestión que el Ejecutivo socialista está realizando de los agentes de los distintos cuerpos dependientes del Ministerio del Interior.

Manifestación de policías negacionistas antimascarillas.

"Con esta marcha -narra la policía en el vídeo- queremos mostrarle al Gobierno nuestro desacuerdo con las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a todos los españoles y pedirle que deje de utilizar a los policías y guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y para sus fines políticos".

En desacuerdo con la mascarilla

La portavoz que difunde el mensaje en el vídeo asegura que ella y otros policías de esa misma asociación no están de acuerdo con la 'imposición' del uso de la mascarilla. Aún así, piden a los asistentes a la manifestación que la utilicen. "Pedimos a los asistentes que no estén exentos del uso de la mascarilla. Por favor, que la traigan. Os garantizo que Policías por La Libertad no están de acuerdo con que se imponga el uso de la mascarilla de forma obligatoria".

Sin embargo, puntualizan que es mejor evitar toda clase de polémica. "Para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre nuestros compañeros y los ciudadanos ya que pretendemos que sea una marcha pacífica, os pedimos, por favor, que respeteis la normativa vigente y las normativas sanitarias que nos han impuesto".

Piden, además, a cualquier compañero de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bomberos, militares, que se sumen a esa manifestación. "Lo importante es que los ciudadanos vean que hay muchos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están aquí para ayudarles y protegerles".

El vídeo finaliza con una serie de pantallazos de los datos del coronavirus presuntamente falseados por el gobierno. "Basta ya de abusos y de utilizar a la Policía y la Guardia Civil para meter miedo".