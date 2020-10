Pablo Casado, sobre la moción de Vox: "No dedico ni un minuto a cuestiones que no valen para nada"

El presidente del Partido Popular sigue sin desvelar qué votarán los 89 diputados de su grupo parlamentario a la moción de censura que el miércoles presentará Vox. Pablo Casado aseguró este lunes que el comité de dirección no ha tocado este tema, un asunto que "a mí no me importa nada. No le dedico ni un minuto a cuestiones que no valen para nada. El PP no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores".

El líder del PP orilló el tema hasta tal punto que tampoco despejó la duda de quién será la persona de su partido que plantará cara a Santiago Abascal, si él mismo o su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Si finalmente se opta por el 'no' o por la abstención, no habrá cabida a que ningún diputado vote una opción distinta a la que ordene el presidente: "Los estatutos solo permiten libertad de voto en cuestiones morales o de conciencia", recordó Casado. Este domingo, la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo pidió no votar "no" a la propuesta de Vox.

Casado compareció ante los medios de comunicación para centrarse únicamente en un punto: desvincularse del "supuesto bloqueo" de la renovación de los órganos judiciales y compartir la propuesta de su partido. El presidente del PP presentó la proposición de ley que se va a registrar en el Congreso de los Diputados para "despolitizar la Justicia" y cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su objetivo es "cumplir con el mandato constitucional: que los jueces sean elegidos por los jueces".

La idea que el PP quiere que cale entre la sociedad es que su partido no bloquea, que las negociaciones entre PSOE y PP se dinamitaron por culpa del Gobierno y que Unidas Podemos no puede "formar parte de unas conversaciones que solo competen a una mayoría parlamentaria de tres quintos. Es decir, de partidos". Además, defiende que viaja a Bruselas para "salvaguardar" a España y no para hablar mal del país.

El líder del PP pidió públicamente al PSOE que estudie su propuesta y se sienten a negociar para "cumplir el mandato constitucional", aunque tampoco desveló si hay contactos más allá que los que mantiene el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López. Los conservadores quieren volver al sistema de elección que desarrollaron los constituyentes, además de "despolitizar" la Fiscalía General del Estado. "Queremos garantizar la separación de poderes, la independencia judicial y reforzar las instituciones del reino de España", zanjó Casado.