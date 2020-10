La mayoría de la dirección del PP le pide a Casado votar 'no' en la moción de censura de Vox

Noticias relacionadas Casado sigue sin decidir qué votará en la moción contra Sánchez 78 días después de anunciarla Vox

La mayoría de los miembros de la dirección nacional del Partido Popular se muestran partidarios de votar en contra de la moción de censura que Santiago Abascal presentará la semana que viene en el Congreso de los Diputados para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. El equipo que trabaja alrededor de Pablo Casado se inclina por el 'no' guiado por una certeza incuestionable: "Los números no dan" para que la moción prospere y, por lo tanto, "no podemos formar parte del circo de Vox".

Desde que Santiago Abascal anunció a principios de verano que se presentaría en el Congreso de los Diputados como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Pablo Casado ha sondeado recurrentemente en reuniones de trabajo y en encuentros privados qué camino debería tomar el PP ante esta moción de censura. El presidente del PP, sin embargo, mantiene en secreto su postura definitiva. "Él pregunta y va tomando nota... el lunes o el martes saldremos de dudas", comparten desde su entorno.

El equipo de la dirección nacional le ha hecho llegar, de forma mayoritaria, su preferencia por votar en contra, según ha podido confirmar este periódico. "En otros temas hay división pero, en este, ninguna", comenta un miembro del comité a este diario. En las reuniones donde se ha hablado de este asunto, la postura ha sido prácticamente unánime. Las únicas dudas que despierta el 'no' a la moción de Abascal es "saber explicar al votante de centroderecha por qué el Partido Popular no apoya esta moción".

El presidente de Faes y expresidente del Gobierno, José María Aznar, echó un capote a los inquilinos actuales de Génova, atemorizados por la escalada en intención de voto de Vox. Hace unos días,. el exlíder del PP explicó abiertamente por qué el Partido Popular debía votar "no" a esta moción: por "inoportuna", porque está "condenada al fracaso" y porque solo servirá para "consolidar" al Gobierno de Sánchez y fragmentar al centroderecha.

Las razones

De entrada, el equipo de Pablo Casado comparte las razones que esgrime Abascal para intentar invalidar al Gobierno. Primero, por la "nefasta" gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Y, segundo, los conservadores ven "gravísimo" que desde Moncloa haya "una operación en toda regla" promovida por Unidas Podemos para intentar derribar el régimen del 78, desafiando al poder judicial y a la monarquía.

Pero las mayorías del Parlamento "son las que son" y los números no salen. En el mejor de los casos, la oposición sumaría 155 votos a favor de la moción de Abascal. En el peor escenario se verá a Pedro Sánchez con 200 votos a su favor, "una mayoría más amplia que la que consiguió para llegar a La Moncloa". En Génova se niegan a no posicionarse, votar una abstención, y "sufrir el aplastamiento de la polarización. Este escenario solo beneficia al Gobierno y a Vox", lamentan. "En Moncloa están encantados".

Contra el PP

Los conservadores no esconden su preocupación ante la estrategia de Vox, "orientada a hacer más daño al PP que al PSOE". Las encuestas tampoco se ponen al lado de Génova, donde observan con preocupación cómo los números se estancan en intención de votos mientras Vox "sube y sube". Aunque los populares quitan hierro a los datos del CIS por "estar cocinado", los últimos datos colocan a Abascal como el presidente de la tercera fuerza más votada, superando a Unidas Podemos.

Génova mira con cierta preocupación estas encuestas que siguen engordando a Vox. La razón que explicaría esta subida es que "hay una parte de la sociedad conservadora que conecta con ese mensaje tan agresivo" que despliega el ejército de Abascal."Los números no dan, pero han hecho creer a la gente que es posible desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa cuando es mentira". El objetivo más inminente del Partido Popular es cómo dejar desnudo al rival más temido cuando defienda su moción de censura en el Parlamento.