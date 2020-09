Simón aplaude las medidas de Ayuso: "Madrid hace el doble de PCR que muchos países de la UE"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado este lunes el esfuerzo diagnóstico que se está realizando en todas las comunidades autónomas para detectar los casos de coronavirus, y en concreto, ha subrayado que la Comunidad de Madrid es una de las regiones que más pruebas PCR por persona está realizando: 2.097 PCR por cada 100.000. "Más del doble que muchos países de la Unión Europea", ha añadido el epidemiólogo.

Simón no sólo ha felicitado a Madrid por su alta capacidad de detección. En su comparecencia de este lunes, y dejando atrás reproches y acusaciones del pasado contra la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Simón ha querido aplaudir las nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo madrileño.

"Desde luego es un paso importante. El esfuerzo es de agradecer. Algunas medidas pueden ser muy efectivas", ha valorado el portavoz sanitario, precisamente horas después de la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad.

Simón destaca el incremento de la presión hospitalaria por el Covid-19 en las últimas semanas

"Aunque ya se lleva mucho tiempo trabajando en coordinación con la Comunidad de Madrid, hoy se ha dado un claro ejemplo de sintonía. Estoy muy satisfecho", ha señalado.

Ayuso y Sánchez han acordado crear un Espacio de Colaboración entre el Ejecutivo central y el regional, que se reunirá semanalmente, y que contará con el apoyo de diferentes grupos de trabajo formados por cargos de las dos administraciones y por técnicos, con el objetivo de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia".

Simón incluso ha apoyado el cierre de los parques en las zonas de Madrid donde el virus está más presente, una de las medidas que más polémica generó. "Conceptualmente ir a un parque no es un riesgo, pero sí las aglomeraciones. Estamos teniendo concentraciones de niños en parques con incumplimientos. No hay policías para cada esquina del parque", ha indicado.

¿Ampliar las medidas"

Madrid es la comunidad que más casos de contagio de coronavirus está registrando en las últimas semanas. Por ello, se ha restringido la movilidad en 37 zonas básicas de salud, que se encuentran en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastian de los Reyes y Alcobendas).

"Las medidas pueden ser muy efectivas, pero es cierto que habrá que evaluarlas y plantear si es necesario, o no, ampliarlas al resto de la región", ha dicho Simón. "La evolución de la transmisión sigue siendo ascendente en gran parte del territorio, por lo que las medidas se tendrán que ir valorando día a día en todos los territorios donde se estén aplicando", ha zanjado.

"Entiendo que la evolución sigue siendo ascendente en gran parte del territorio madrileño, por tanto, estas no son medidas que se aplican en un punto y ya, sino que se tendrá que ir valorando día a a día en los territorios donde tenga sentido aplicarlas", ha continuado Simón.

Asimismo, ha dicho, se trata de limitar el impacto a lo necesario "sin exceder el impacto fuera del ámbito sanitario más de la cuenta".

Presión hospitalaria

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también ha avisado de que se está incrementando la presión asistencial, tanto en Atención Primaria, como en atención hospitalaria como consecuencia del aumento de la transmisión de la Covid-19.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, el 9,5 por ciento de las camas hospitalarias de toda España están ocupadas por enfermos de Covid-19, si bien hay importantes diferentes entre las comunidades autónomas.

"Hay un incremento de la ocupación hospitalaria a nivel global. Si ya de por sí estaba siendo importante en la Atención Primaria, poco a poco se va observando un incremento en los hospitales", ha señalado en rueda de prensa Simón.

Madrid es la comunidad autónoma con una mayor tasa de camas ocupadas en hospitales por Covid-19 (25%), seguida de Castilla-La Mancha (13%), Aragón (12%) y Baleares (11). Asimismo, en Andalucía se sitúa en el 7 por ciento; en Asturias en el dos por ciento; en Canarias, Extremadura, Cataluña y Cantabria en el cinco por ciento; en Castilla y León, País Vasco y La Rioja en el 11 por ciento; en Ceuta en el tres por ciento; en la Comunidad Valenciana en el siete por ciento; en Galicia en el tres por ciento; en Melilla en el ocho por ciento; en Murcia y Navarra en el nueve por ciento.

Asimismo, Simón ha señalado que el incremento de casos en España es "clarísimo", por lo que no ha rechazado llamarlo una "segunda ola" de contagios. No obstante, ha apostillado que no todas las comunidades autónomas están en un ascenso en la transmisión del coronavirus. "Estamos en una segunda ola, si lo queremos llamar así, pero la situación no es la misma en todas las comunidades autónomas", ha apostillado, para insistir en que "esta segunda ola no va a tener un impacto tan importante como la primera".