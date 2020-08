Kichi renombra la Av. Juan Carlos I de Cádiz como Sanidad Pública: "No merece homenajes"

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria de agosto, ha aprobado el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I por el de avenida de Sanidad Pública, ha informado en una nota este viernes.



La propuesta, presentada por el equipo de Gobierno, ha contado con su voto a favor, la abstención del PSOE y el voto en contra del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito.



Desde el Gobierno gaditano han defendido que el callejero "sirve para rendir homenaje y una persona que se exilia, que utilizó presuntamente su cargo para amasar su fortuna y recibió 100 millones de un régimen como el Saudí, que ha estado cobrando partidas extra y pagando asignaciones a su amante Corinna Larsen no merece homenajes ni honores”.



El alcalde de Cádiz, José María González, ha asegurado que la oposición “critica las formas y nos acusa de que hay otras cosas más importantes porque lo que no quieren es decir simplemente que están en contra”.



Ante estas acusaciones, la portavoz del Gobierno, Ana Fernández, ha asegurado que “se trata de una excusa para no posicionarse porque no existe mejor momento para homenajear a nuestros profesionales de la Sanidad Pública”.



Fernández ha afirmado que con la figura del rey hay una "imposición de inocencia, ya que hay una parte que no se puede investigar por la inviolabilidad constitucional", a lo que hay que sumar que “hay datos ya probados de que el Jefe de Estado tenía millones en un paraíso fiscal”.