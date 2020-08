Sin noticias de Hacienda: los alcaldes 'rebeldes' llaman a la "movilización" contra el Gobierno

Noticias relacionadas Diez alcaldes de ocho partidos distintos preparan un documento contra el acuerdo de Hacienda

Los alcaldes que se han declarado en rebeldía contra los planes del Gobierno, que quiere usar el superávit municipal para paliar los efectos del covid, rompen definitivamente cualquier canal de comunicación con el Ejecutivo y pasan "a la acción". Así lo ha confirmado el zaragozano Jorge Azcón, a EL ESPAÑOL, que se erigió como portavoz natural de los ediles que se manifestaban radicalmente en contra de entregar los ahorros de los ayuntamientos al Gobierno. "Doy por rota cualquier posibilidad de diálogo, convocaré otra reunión con los alcaldes para valorar qué acciones tomar a partir de hoy", añade.

Azcón solicitó a principios de agosto una reunión de alcaldes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar las razones que los responsables del municipalismo esgrimen para no querer entregar sus ahorros al Gobierno central e intentar llegar a un entendimiento. La portavoz gubernamental habló por teléfono con Azcón y, en esa breve charla, Montero le comunicó que el interlocutor natural entre el ministerio y los alcaldes sería el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

La última vez que el interlocutor entre Gobierno y alcaldes se puso en contacto con Azcón fue el jueves, justo cuando los populares celebraban la Junta Directiva Nacional que revalidó el cambio de Cuca Gamarra por Cayetana Álvarez de Toledo. Desde entonces, Caballero no responde a las llamadas, no las devuelve ni contesta a los mensajes. "Hay una estrategia de no querer oír a los alcaldes que están en desacuerdo con ese real decreto. No nos dejan otro camino que ir directamente a la acción", adelanta.

El Gobierno aprobó un real decreto a principios de agosto para permitir la liberación de los remanentes de caja, usar de forma inmediata el superávit de los ayuntamientos y devolvérselo a largo plazo. La medida tuvo una contestación inédita: alcaldes de grandes ciudades de todos los colores -desde el madrileño José Luis Martínez-Almeida hasta el gaditano Kichi- se alinearon para mostrarse radicalmente en contra de entregar sus ahorros al Gobierno en unos tiempos tan difíciles para las arcas municipales.

El Ejecutivo aprobó un real decreto que debe superar la convalidación del Congreso de los Diputados. De momento, más de una decena de partidos con representación parlamentaria ya han anunciado que se van a oponer. Los alcaldes confían en que, ante la esperada derrota parlamentaria, el Ejecutivo se abra a buscar una alternativa a lo que consideran "un robo". La respuesta gubernamental es, de momento, el silencio.