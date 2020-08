Los diputados se van de vacaciones en plena escalada de Covid: el 52% de españoles no lo hará

Por sus señorías que no quede.

El Congreso de los Diputados celebró esta semana el último pleno del período de sesiones más convulso de la historia. El Parlamento estudió la posibilidad de habilitar los meses de julio y agosto para recuperar parte de la actividad que la Covid congeló, pero finalmente sus señorías disponen de todo el mes de agosto para descansar. Mientras los rebrotes se disparan por todo el territorio nacional, el 52% de los españoles confiesa al CIS que no se moverá de casa en todo el verano.

La crisis de la Covid ha frenado en seco los proyectos de millones de españoles. En la última encuesta que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas en julio, el 94% de los ciudadanos aseguraba que no tenía pensado viajar al extranjero en los próximos meses. Solo un 5% pensaba hacerlo. Preguntados por si tenían planeado una escapada por España, el 42,4% contestaba afirmativamente y más de la mitad (el 53,2%) reconocía que su único plan a medio plazo era quedarse en casa.

Un mes antes, el 65,7 % de los españoles confesaba al CIS que no tenía pensado ir de vacaciones este verano frente al 27,2 % que sí apostaba por salir unos días de casa este período estival. Por edades, los mayores de 65 años es el grupo poblacional que menos viaje, ya que un 75 % del total asegura que no lo hará.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, acaba de enviar una carta a los portavoces de los demás grupos para que el Congreso mantenga la actividad "a pleno rendimiento" durante todo el mes de agosto. El partido naranja ve "imprescindible" celebrar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno "explique qué está haciendo para combatir los rebrotes que proliferan en España, cómo piensa coordinarse en las comunidades autónomas o qué pasos va a dar para la adquisición del material sanitario necesario para seguir haciendo frente a la pandemia".

"El virus no se va de vacaciones. Las consecuencias del deterioro económico, tampoco". El 'número dos' de Inés Arrimadas en el Parlamento apela también a la situación de "millones de familias que no pueden irse de vacaciones este año ni pensar en esa posibilidad. Los políticos no debemos permanecer ajenos a esa situación".

Un 10%

Cuando se decretó el estado de alarma, el Congreso cerró sus puertas para cumplir con las recomendaciones sanitarias y únicamente se abrían cada vez que el presidente del Gobierno quería prorrogar quince días más el estado de alarma. El ministro Salvador Illa comparecía cada jueves en la Comisión de Sanidad para detallar la evolución de la pandemia.

En un principio, la Mesa de la Cámara suspendió los plazos de tramitación en las iniciativas parlamentarias, por lo que el Gobierno dejó de someterse a sesiones de control y a las preguntas y peticiones de la oposición. Pero las sonoras y persistentes quejas de la oposición obligaron a la presidenta Meritxell Batet a dar la orden de que los procedimientos legislativos siguieran su curso. PP y Vox llegaron a hablar a principios de abril de que la Cámara llevaba un mes "secuestrada".

La Mesa del Parlamento acordó por primera vez en la historia que los diputados pudieran votar telemáticamente, un privilegio que hasta ahora tenían muy pocos parlamentarios: los que estaban de baja por enfermedad. En marzo, Batet acordó con los grupos parlamentarios que, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, solo acudirían al Hemiciclo el 10% de los diputados de cada grupo. Así, durante los primeros plenos durante el estado solo acudieron a las pocas sesiones que se celebraron unos cincuenta diputados.

A medida de que Madrid avanzaba en la desescalada, la cifra fue aumentando. Cuando la capital escaló a Fase 1 se permitía el acceso al 25% de los diputados de cada grupo, por lo que el Parlamento empezaba a tener a unas cien personas dentro. A principios de junio, se elevó la cifra hasta un tercio de la capacidad total y a principios de junio se determinó que ya podían acudir de forma presencial la mitad de la representación de cada grupo parlamentario, unos 177 diputados.

Diputación Permanente

Los partidos de centroderecha representados en el Parlamento -PP, Vox y Ciudadanos- pidieron por separado a la Mesa del Congreso que en este año tan excepcional se habilitaran los meses de julio y agosto para poder paliar los efectos de ralentización en el trabajo parlamentario provocados por la Covid.

Los tres partidos pensaron que si julio y agosto se habilitaban como meses hábiles de trabajo se podría compensar el trabajo acumulado durante el verano. Sin embargo, los letrados de la Cámara del Congreso fueron taxativos y cerraron el debate pronto. A su juicio, la Diputación Permanente -tanto del Congreso como del Senado-, el órgano que suple las funciones del pleno entre períodos de sesiones, puede habilitar todas las comisiones y plenos que así considere oportuno.