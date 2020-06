Muchas felicidades, Pedro, por este 40 aniversario como director de periódico.

Tu trayectoria profesional ha sido admirable y, sin duda, a través del periodismo has contribuido como pocas personas en este país a crear ese relato alternativo que

siempre has defendido, tan necesario para nuestra democracia. Han sido 40 años en que aquella frase de Cicerón -“La verdad se corrompe tanto con la mentira

como con el silencio”- ha sido tu lema, a pesar de todas las dificultades que has encontrado a lo largo del camino.

Dicen que las únicas personas a las que deberías corresponder son aquellas que te han ayudado. Por eso quiero que estas líneas sean también de agradecimiento. Porque este año, precisamente, se celebra el 20 aniversario del nacimiento de La Esfera de los Libros, que pudo ver la luz gracias a tu apoyo y entusiasmo desde el primer momento.

No he trabajado directamente contigo en la redacción de un periódico, pero muchos de los reportajes, artículos y temas de los diarios que has dirigido han sido para mí una fuente de inspiración constante en mi tarea como editora, y varios periodistas que han formado parte de tus equipos han llegado a ser también autores nuestros.

He tenido el privilegio de editarte ocho de tus obras, siete de ellas en La Esfera. Y en cada una de ellas has sido un autor riguroso, incansable y apasionado. No sólo has escrito sobre temas políticos, sino que en 2011 llegaste a convertir en un éxito de ventas un libro sobre la Revolución Francesa, El primer naufragio. Siempre he pensado que también hubieras sido un gran historiador.

Pienso que tu éxito en todo lo que haces se debe a que aplicas la máxima de Marco Aurelio: “Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas”.

Creo que te mereces este reconocimiento que también Mónica Liberman, tu editora, así como todo el equipo de La Esfera me piden que te trasmita.

¡Muchas felicidades, Pedro!