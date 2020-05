Pedro J.: "Si Sánchez dice que es el Virus o su Estado de Alarma, ¿por qué no lo negocia con Casado?"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, se pregunta "cómo es posible que Pedro Sánchez no negocie con Pablo Casado el apoyo del PP a su plan de desescalada", sobre todo tras decir que "no hay plan B" al Estado de Alarma, y sabiendo que más del 70% de los votantes del partido conservador no lo apoya.

Así lo ha expresado en el programa Liarla Pardo de La Sexta. El presidente ejecutivo de este periódico aboga por el consenso y los pactos políticos viendo que el 55% de los españoles está en contra del programa del Ejecutivo para salir del confinamiento provocado por el coronavirus: "Si Sánchez dice que es el Virus o su Estado de Alarma, ¿por qué no lo negocia con Casado?", se pregunta Ramírez.

"El Gobierno y la oposición tienen que ponerse de acuerdo, necesitamos un plan. Lo que ha presentado Sánchez me produce la misma preocupación que el plan de confinamiento: mucho autoritarismo y poco conocimiento", opina Ramírez, ya que "no se han hecho los test masivos y los estudios serológicos" necesarios para conocer el nivel de infección real en la población.

Pedro J. Ramírez en 'Liarla pardo' de La Sexta

El periodista aboga por conocer mejor la situación en las distintas provincias "para saber dónde ir más deprisa y donde más despacio" a la hora de avanzar en las distintas fases de desescalada. "¿Por qué no tenemos la app del móvil?", se pregunta Ramírez.

"Me temo que el Gobierno nos esté dejando en manos del destino igual que estábamos en marzo. No vaya a ser que si la alternativa es el Estado de Alarma o el Virus, tengamos al final el Estado de Alarma y también el Virus", ha afirmado.

Pedro J. en La Sexta.

"Necesitamos una dinámica de pactos, y el primer pacto que necesita la sociedad española el de la buena educación. Basta de insultos y caceroladas. Los que hacen ese ruido infernal contra Sánchez le está haciendo el juego", ha dicho. Y ha añadido: "Qué más quiere la maquinaria propagandística de Moncloa que poder decir que en una situación tan compleja hay un sector de la derecha que sólo quiere ruido".

El presidente de este diario apunta que "cuando nos encontramos en esos episodios no estamos en el terreno de la política, si no en el de la falta de respeto. Sé que no les gusta Sánchez, pero no fastidian a él, si no a los vecinos que quieren leer. Promovamos el respeto y la buena educación en la sociedad española", ha dicho.

El papel de Robles

Pedro J. Ramírez cree que a la política nacional "le sobra la testosterona y le faltan empatía e inteligencia emocional. No es casualidad que de todas las personas que componen el mando único, la única que esté calando en la opinión pública sea Margarita Robles".

"Más le valdría a Sánchez recurrir al sentido común y al pragmatismo que muchas veces aportan las mujeres a la vida pública", ha añadido Ramírez. "No me parece casual que la gran mayoría de países que están respondiendo bien al coronavirus estén liderados por mujeres", afirma el periodista.

"Si Sánchez no es capaz de entenderse con Pablo Casado, que se lo encargue a Margarita Robles o a Nadia Calviño... o a la propia Carmen Calvo cuando se reincorpore, y ya veréis lo rápido que se entienden con mujeres como Ana Pastor, Inés Arrimadas o Cuca Gamarra. Se reúnen esas mujeres en torno a una mesa y esto empieza a cambiar", ha apuntado Ramírez.

Pedro J. en La Sexta-

En el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el director de EL ESPAÑOL no cree que aporte las mismas virtudes que las féminas mencionadas, pero sí "un gran sentido de la contención, del autocontrol".

Y es que esas virtudes contrastan con lo que está trasluciendo la conducta del presidente. "Creo que Sánchez se está equivocando gravemente al presentarse como un salvador omnipresente con tantas horas de televisión que no quiere compartir con nadie. Tiene que tener cuidado, porque al principio podía parecer como un gran padre de la patria pero para muchos españoles empieza a parecerse al gran hermano", cree el periodista.

"Por eso digo que el PNV huele la sangre, porque éste es un Gobierno débil", sentencia. Y aporta una solución: "Con la crisis económica que se nos viene encima, la única solución es un Gobierno monocolor, muy reducido, del Partido Socialista, y con la incorporación de personalidades que aporten conocimiento a las cuestiones sanitarias y a las económicas". Eso sí, "con el apoyo del PP desde fuera", opina Ramirez.

Valoración del rey emérito

Este sábado, este periódico publicaba nuevas revelaciones referentes a Juan Carlos I, quien presuntamente habría llevado a Suiza un maletín con 1,7 millones de euros proveniente de un sultán de Bahrein en el año 2010. Al respecto ha sido preguntado Pedro J. Ramírez, quien destaca el buen hacer de Felipe VI, que "ha puesto el cortafuegos de que ha excluido a su padre de la nómina de la Zarzuela".

Pedro J. en La Sexta.

"Pero es desolador, se te cae el alma a los pies, imaginando esa imagen del jefe del Estado con un maletín que le acaba de dar un sultán árabe por vete a saber a cambio de qué gestión política, llevándolo en mano a Suiza como un fullero", ha afirmado.

"Es imprescindible que la Justicia llegue hasta el final en este asunto", cree Ramírez. "No le podemos dar a Pablo Iglesias y a quienes quieren estimular la destrucción del régimen del 78 la baza de la impunidad de quien puede terminar siendo el mayor de los corruptos de los años de la transición", ha concluido.