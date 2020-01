Oramas anuncia el cambio de voto de Coalición Canaria: votará 'no' a Pedro Sánchez

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha anunciado ante el pleno del Congreso que votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pese a que previamente su partido había adelantado que se abstendría.

En una dura intervención contra Sánchez y en la que ha criticado también la actitud del líder del PP, Pablo Casado, Oramas ha justificado su voto en contra en que no iba a traicionar a los ciudadanos que la apoyaron en las pasadas elecciones generales ante la "ambición" del candidato a la investidura.

"Hay límites que no se pueden pasar", ha advertido la diputada canaria. "Me han presionado de todas las maneras posible para que los traicionara pero no lo voy a hacer porque son mi gente y en su nombre digo no, no y mil veces no".

Ana Oramas: "Hay límites que no se pueden pasar"

Ana Oromas ha insistido: "No pienso traicionar a este país y a sus ciudadanos. No pienso traicionar a Canarias a cambio de que usted cumpla con sus fueros, porque sus fueros están muy por encima de usted. Su ambición de poder es inmensa, lo está demostrando. No voy a ser cómplice de ello".

Medidas por parte del partido

Por su parte, Coalición Canaria ha anunciado a través de Twitter que "actuará con sus estatutos ante las indisciplinas que se produzcan por cualquier militante del partido". "Máxime cuando la decisión ha sido tomada por la unanimidad de nuestro máximo órgano", han añadido.

@anioramas será escuchada por adoptar una posición de voto contraria a la decisión del CPN. @coalicion actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzca por cualquier militante del partido.Y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano — Coalición Canaria (@coalicion) January 4, 2020

El cambio del voto de Coalición Canaria, no obstante, no tendría que alterar el sentido de la investidura. La postura de Teruel Existe y del BNG recientemente anunciadas garantizarían la investidura de Pedro Sánchez.

Así quedan las cuentas para la investidura de Sánchez:

Sí, 167: PSOE (120), UP (35), PNV (6), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), BNG (1), Teruel Existe (1).

No, 165: PP (88), Vox (52), Cs (10), JxCat (8), CUP (2), Na+ (2), Foro (1), PRC (1), Coalición Canaria (1).

Abstención, 18: ERC (13), Bildu (5).