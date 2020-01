Iglesias da "humildemente las gracias" a Junqueras y a los políticos "exiliados" por sellar la investidura

"Pedro, estarás al frente de una coalición progresista histórica. Es un honor caminar junto a vosotros. Sí se puede. Adelante, presidente". Pablo Iglesias, llamado a ser vicepresidente en el próximo Gobierno de Pedro Sánchez, ya ejerce como tal. Según él, el nuevo Ejecutivo "combina la experiencia del PSOE con la valentía y la frescura de Unidas Podemos" en torno a un mismo programa. "La mejor vacuna contra la mayor amenaza que se cierne sobre Europa, que es la extrema derecha, es la justicia social", ha proclamado.

El líder de Unidas Podemos ha aprovechado su intervención en el debate de investidura para defender el Ejecutivo en ciernes y agradecer a aquellos que lo van a hacer posible con su voto.

Por eso, en su intervención se ha dirigido a los partidos separatistas. "Quiero tener unas palabras hacia los independentistas catalanes que están presos y en el exilio. He podido conocer a algunos de ellos y tengo grandes diferencias políticas, pero he podido comprobar la profundidad incuestionable de sus convicciones democráticas. Me consta que algunos de ellos, desde la prisión, han trabajado para defender el acuerdo y el diálogo y desde esta tribuna quiero darles humildemente las gracias", ha dicho.

Iglesias agradece a Junqueras su apoyo a la investidura

"Hay valores democráticos y sociales que nos unen", ha dicho, y que confía en que cristalicen en iniciativas concretas. Por más que al líder morado le gustaría convencer a los independentistas "con el diálogo" de que dejen de serlo, asegura ser consciente de que no será posible.

En su discurso, Iglesias ha asegurado que "el próximo Gobierno tendrá muchos enemigos" que tratarán de boicotearlo, pero ha asegurado que espera que el PP, cuyo líder intervino por la mañana, se circunscriba a mecanismos legales.

Iglesias llama "traidores" a la derecha

El líder de Unidas Podemos ha cargado contra la extrema derecha y contra PP y Ciudadanos, a los que acusó de utilizar España para atacarla. "Repiten la palabra España porque no entienden España", les ha dicho, recordándoles que todos los diputados representan a España y no sólo los que utilizan su bandera en manifestaciones.

En ese sentido, Iglesias ha sugerido que los actuales dirigentes del PP no hacen honor a los que, desde su partido, construyeron la Transición y la España democrática. "Nuestra democracia se construyó también con algunos ministros de la dictadura que de un día para otro se cambiaron de chaqueta y se hicieron demócratas. Hay que darles las gracias", ha dicho.

"Al despreciar al Parlamento, su problema es que desprecian a España" y utilizan "el discurso político de la dictadura", ha espetado Iglesias a las bancadas de la derecha.

"De esto va la nueva legislatura, de reparar las traiciones a la patria que ustedes han perpetrado", ha dicho.