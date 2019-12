Sánchez apela "por encima de las siglas" a PP y Cs para la investidura y asume que podrá ser en enero

El cambio climático ha servido a Pedro Sánchez para hacer una nueva apelación al desbloqueo de su investidura. Sánchez ha vuelto a los mensajes posteriores al 28 de abril, cuando pidió a los 350 diputados que le permitiesen gobernar al no haber "alternativa".

"A nadie se le escapa la emergencia" climática, por lo que "es urgente contar con herramientas públicas e individuales", ha dicho. "Necesitamos un Gobierno en España" porque los españoles "quieren que gobierne el PSOE" aunque sea con un Gobierno "en minoría", según él.

"El desbloqueo y la gobernabilidad de España no dependen sólo del PSOE y de Podemos" sino de "todas las fuerzas parlamentarias", ha advertido. Especialmente "si no hay alternativa", ha recordado.

"Por encima de las siglas"

Por ese motivo, Sánchez ha apelado "al conjunto de actores políticos" y "por encima de las siglas", en una clara apelación (aunque indirecta) a PP y Ciudadanos, donde hay voces que defienden facilitar que Sánchez gobierne.

"Estamos muy cerca de los 176 escaños", ha dicho, gracias a los acuerdos con Unidas Podemos y la predisposición de grupos minoritarios como el PNV y otros, de carácter regionalista. Por eso, sus palabras parecen encaminadas a pedir la abstención de PP o Ciudadanos.

"Lo que no puede haber y no habrá es terceras elecciones", ha prometido Sánchez, al ser preguntado por esa posibilidad. Sin embargo, no ha aclarado qué hará para evitarlas si el acuerdo con ERC no es posible.

"No" a terceras elecciones

El presidente se ha abierto a que la investidura pueda retrasarse. "No sé si tiene que ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. No lo sé", pero según él, tiene que haber un Gobierno cuanto antes.

Sus palabras llegan tras una mañana en la que ERC ha echado el freno a las negociaciones de investidura, asumiendo que podrían alargarse hasta enero. "Necesitamos un buen acuerdo", dijo Gabriel Rufián. Y eso es "incompatible con las prisas", advirtió. Fuentes de su partido advirtieron de que una investidura no se negocia en "dos reuniones", en referencia a la que mantuvieron los equipos de ERC y PSOE el jueves, y la que mantendrán este martes por la tarde en el Congreso.

Por otra parte, Inés Arrimadas también movió ficha. La diputada naranja pidió por carta una reunión con Sánchez para lograr "un acuerdo de gobierno constitucionialista" entre PSOE, PP y Ciudadanos. Su objetivo es "evitar un Ejecutivo en el que esté Podemos y que dependa de Esquerra Republicana", según ella.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la cumbre climática, conocida como COP25, en la que ha prometido que España alcanzará "la neutralidad climática en 2050", "reducir una de cada tres toneladas de las que se emiten en la actualidad", es decir, un "20% menos que en 1990" y ampliar la "contribución financiera" para países menos favorecidos. A su lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, saludó satisfecho el compromiso climático del jefe del Ejecutivo, asegurando que le gustaría que otros países tomasen el ejemplo de España.