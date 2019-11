Cuando los machistas hablan español y quien los reprende, catalán: el polémico vídeo de Colau

Tres amigos. Dos de ellos hacen comentarios ofensivos contra una chica. Lo hacen en español. El tercero les regaña, les recrimina su machismo. Lo hace en catalán. Es un spot lanzado este lunes por el Ayuntamiento de Barcelona, polémico desde el primer minuto que ha visto la luz en las redes sociales.

Tumbados en el césped, los dos jóvenes machistas ven en un teléfono móvil lo que se supone son imágenes de otra joven, Laura, desnuda. Es el "ligue" de Manu, "un jefe". A ella la dejan de "guarra" y destacan sus "tetas". "Vaya pibón que se está tirando", dice uno de ellos sobre el tal Manu. El diálogo transcurre en español.

El tercer amigo se levanta, indignado, y dice en catalán que la chica "está en bolas", que "es su privacidad" y que Manu "no es un crack", sino "un machista de mierda que no puede tener una relación normal con una chavala". Los dos primeros no le hacen caso. "Pásamela -la foto-, la peña flipará", dice uno de ellos, de nuevo en español.

Los machistas hablan español en este vídeo del Ayuntamiento de Barcelona

Se trata de una campaña del consistorio que dirige Ada Colau que tiene como lema '¿Tú no eres así? Rompe el silencio. Di lo que piensas'. Sin embargo, a tenor de las reacciones, no parece que este sea el mensaje que más esté calando entre su audiencia, sino la apariencia de que la lengua marca ser machista o feminista.

La edil de Barcelona pel Canvi Eva Parera no ha tardado en mostrar su indignación: "Aceptaré la invitación del anuncio y diré lo que pienso. Pienso que es muy indecente que el ayuntamiento haga un anuncio donde se diferencien actitudes con el idioma. ¿Son conscientes del daño que hacen? ¿Son conscientes de cómo desvirtúan el mensaje?"