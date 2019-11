La vida truncada de Nadia, la mujer que se enfrentó a Ortega Smith: su excuñado le disparó tres veces

Era el 5 de octubre de 1998. Nadia Otmani estaba en un piso de Barajas (Madrid) con su hermana, su cuñado y el hijo de ambos, de dos años. La pareja había tenido una fuerte discusión. Tanto es así, que él sacó un arma, dispuesto a acabar con su mujer. Nadia se puso entre ambos y gritó a su hermana que corriera. En ese momento recibió el primer disparo, en la espalda. Las dos siguientes balas fueron a la cabeza. Dos décadas después, Nadia vive para contarlo, igual que su hermana, a quien salvó la vida. Dos décadas después, Nadia se ha encarado contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por la negativa del partido a apoyar la ley contra la violencia de género.

Este lunes, la mujer ha increpado al dirigente del partido de ultraderecha durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. "No tiene derecho. No se hace política con esto, respete a las víctimas", le ha gritado Nadia entre lágrimas. Ortega Smith apenas la ha mirado a la cara. "Un respeto por favor, llevo 20 años luchando contra la violencia de género, 20 años en silla de ruedas. No es verdad lo que ha dicho", ha continuado ella.

En este acto, Ortega Smith ha hecho un llamamiento a "romper el silencio negacionista" y ha considerado que la violencia de género no solo no existe, si no que es un invento para mantener asociaciones que ha calificado de "chiringuitos". Vox es el único partido que no defiende la ley de violencia de género.

Tensión tras negar Ortega Smith la violencia de género

Nadia es la presidenta de la asociación de mujeres Al Amal, una fundación que recibió el apoyo de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. A consecuencia de los tres disparos que recibió vive en silla de ruedas. Pero eso no le ha impedido luchar contra la violencia de género durante todo este tiempo. Nació en Fez (Marruecos), estudió empresariales y montó su empresa de moda a los 25 años. Fue su hermana la que le insitió para que se instalase en Madrid, frente a las reticencias de ella.

Nadia tardó solo 11 meses en recuperarse de sus graves heridas. "No me quedaba otra. Lo había perdido todo y tocaba fondo. La depresión es un lujo que no me puedo permitir", declaró en una entrevista con Abc. Finalmente su hermana se volvió a marruecos y ella se quedó. Todo lo contrario de lo que estaba previsto.