Feijóo insiste en la gran coalición y anima a Cs a integrarse con el PP "en un partido de centro derecha"

Alberto Feijóo ha insistido en la necesidad de una gran coalición para evitar "lo que estamos viviendo ahora mismo que es que todos los españoles estén pendientes de lo que dicen dos señores: uno que está en la cárcel y otro que está prófugo". "El independentismo catalán quiere bloquear todo el Estado y los políticos del PSOE y Podemos se dan cuenta y no les importa", ha señalado el presidente de la Xunta de Galicia en entrevista a Cope. .

Feijóo considera que hay mucha gente del PSOE que apoya la misma solución de un acuerdo entre el PSOE y el PP pero que "desafortunadamente, la gente más potente del PSOE no está en este momento en activo, unos porque consideran que ya han acabado su etapa, otros porque no les dejan y otros porque les echaron. Todos esos están a favor de intentar hablar entre el PP y el PSOE", ha dicho Feijóo, señalando también que está seguro de que "también dentro del psoe hay mucha gente que apoya la gran coalición pero que, a lo mejor, no se atreven a hablar".

El presidente de la Xunta ha criticado a Sánchez por no llamar al PP de cara a la formación de gobierno. "Vamos en el sentido contrario y a toda velocidad, sin saber muy bien si el siniestro va a ser total o parcial", ha dicho. "España tardaría años en recuperarse de este desgobierno que se quiere conformar y también el PSOE, que no puede estar en manos de un aventurero".

Sobre Ciudadanos, Alberto Feijóo ha destacado que "Cs cabe en el PP". "Todos hemos visto lo que pasa cuando el centro derecha se divide y es que gana el PSOE. Tenemos muchos puntos de común, todos cabemos en un gran partido de centro derecha y sería bueno buscar una fórmula de entendimiento".