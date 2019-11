Vox ya roza los 50 escaños, la ultraderecha llega esta vez de verdad: a las 22.00 h sondeo final de El Español

La noche del 28 de abril, Vox logró poco más de un 10% de los votos y 24 diputados. La irrupción era un éxito, pero a Santiago Abascal le supo a poco. Su resultado lo situaba como quinto partido en la cámara. El último y definitivo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL antes del 10 de noviembre revela que Vox está a punto de ser una de las revelaciones de la repetición electoral, pudiendo llegar a duplicar sus escaños en el Congreso.

Según los datos del estudio, el último que publicará este periódico y que podrá consultarse en su integridad este domingo a las 22.00 horas, Vox se situará cómodamente como tercera fuerza política en España, después de PSOE y PP, sacando una nítida ventaja a Unidas Podemos y Ciudadanos.

La ultraderecha llega, ahora sin ninguna duda, para quedarse y con una fuerza que ya es comparable a la de otros movimientos en el resto de Europa. Spain ya no será different si no hay grandes cambios en la semana que queda de campaña. Además, Vox podrá hacer valer su fuerza en un Congreso llamado a alumbrar una legislatura de verdad, y no de unos meses, salvo que un bloqueo inédito de la investidura lleve a España por primera vez a unas terceras elecciones seguidas.

El PSOE baja y el PP se estanca

La encuesta también apunta a un parón en el crecimiento sostenido que el PP venía experimentando en las últimas semanas y un declive del PSOE, que bajaría unos cuantos escaños con respecto a lo logrado en abril. Ciudadanos se hundiría, intercambiando la tercera posición con Vox, y pasaría a su vez a ser quinto, a mucha distancia en votos y en escaños de la formación de Abascal y por detrás de Unidas Podemos.

Las posibles sumas arrojan resultados sorprendentes. Los partidos de centroizquierda de ámbito nacional, PSOE, Unidas Podemos y Más País, sumarían menos escaños que en abril. Los partidos que mantienen una cierta coincidencia en la defensa de la Constitución y el rechazo a la autodeterminación en Cataluña, PSOE, PP y Ciudadanos, sumarían considerablemente menos que el 28-A.

Sólo un pacto entre PSOE y PP superaría la mayoría absoluta, descontando una alianza múltiple de PSOE, el resto de la izquierda e independentistas. Sólo la suma de los partidos de centroderecha (PP, Vox y Ciudadanos) incrementaría su representación en el hemiciclo gracias a las subidas del PP y de Vox, que compensan el descalabro de Albert Rivera.

Investidura más difícil para Sánchez

La posición relativa de Sánchez para formar Gobierno no mejoraría con las elecciones. Perdería escaños, no sumaría con Ciudadanos (a diferencia de ahora), el PP se consolidaría como alternativa y cualquier abstención del partido de Pablo Casado serviría para que Vox reclamase inmediatamente para Abascal el liderazgo de la oposición.

Sánchez tendría que fiar su investidura al apoyo de partidos nacionalistas e independentistas o a una abstención del PP en el último minuto y para evitar otra repetición electoral.

Ultraderecha como en Europa

España pasará en menos de un año de ser la excepción en Europa al país donde en menos tiempo más progresos ha hecho la ultraderecha. Superaría el 12,6% de los votos de Alternativa para Alemania (AfD), un partido que en las legislativas de Alemania de 2017 también logró la tercera posición en el Bundestag.

Vox estará todavía lejos de los registros de Marine Le Pen, la líder de Rassemblement National (Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional). La dirigente ultraderechista logró en la primera vuelta de las últimas presidenciales francesas de 2017 el 21,3% de los votos. Sin embargo, Abascal podría superar el resultado de Le Pen en la primera vuelta de las legislativas que se celebraron unos meses después. Entonces, su partido logró el 13,2% de los votos en parte por la desmovilización que produce en sus fieles el sistema electoral francés, de doble vuelta, que suele provocar alianzas en su contra.

En Italia, Matteo Salvini logró en 2018 el 17,4% de los votos al frente de la Liga, una cifra que a Abascal se le antoja lejana este 10 de noviembre. Sin embargo, el panorama político italiano ha sido más inestable y fragmentado que el español desde hace mucho tiempo y la Liga Norte tiene una historia de casi tres décadas. Las últimas elecciones legislativas, en 2013, sólo logró el 4,3% de los votos. Vox avanza con mucha más rapidez que sus primos italianos.