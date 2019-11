Cacerolada de los CDR ante el Hotel Juan Carlos I para "no dejar dormir" a Felipe VI en Barcelona

Los CDR y las personas que se concentran desde hace días en la Plaza de la Universidad de Barcelona han convocado una concentración para la tarde de este domingo frente al hotel donde se alojará el Rey Felipe VI en su visita a la ciudad con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Girona. En sus redes aseguran que no dejarán dormir al monarca.

A través de las redes sociales, tanto los CDR, como las personas que organizan la manifestación de la Plaza de la Universidad, han difundido carteles donde llaman a la gente a concentrarse desde las 19:30 de este sábado frente al hotel Juan Carlos I.

En uno de esos carteles se lee el lema "No tenemos Rey", y en otro "No te dejaremos dormir".

⚠️ AVANCEM LA CONVOCATÒRIA D'AQUESTA TARDA! ⚠️

👉 A les 19:30 sortim des de Plaça Universitat direcció Hotel Rey Juan Carlos I!

🚫 A l'@AcampadaUni ho tenim clar, NO TENIM REI!#Generació14O https://t.co/s40LSQ2VgM pic.twitter.com/aXqtDWtneQ — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) 3 de noviembre de 2019

JxCat y ERC habían solicitado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que aplazase el acto del rey del lunes hasta después de las elecciones del 10-N porque creen que podría ser un acto "electoralista". Sin embargo la Junta ha rechazado el escrito para aplazar el acto que se celebrará este lunes en el Palacio de Congresos de Cataluña al entender que no "adscripción política" y el evento en cuestión es una entrega de premios sin "contenido electoral".

La Junta Provincial esgrime en su escrito, que se puede recurrir, que la visita del jefe del Estado a Barcelona es "institucional", con motivo de la entrega de unos premios que se otorgan anualmente. Un acto que "carece de contenido electoral alguno", por lo que no se puede aplicar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), argumenta la Junta.

JxCat y ERC pidieron al árbitro electoral también que, en caso de que no se aplazara el acto, al menos se garantizara que en los discursos de Felipe VI y de la Familia Real no hubiera contenido que pudiera ser interpretado como electoralista. Algo que la Junta Provincial también descarta, porque "carece de fundamento legal y constitucional" que se limite el discurso de Felipe VI habida cuenta de que, según la Constitución, el rey "no tiene ninguna adscripción política", argumenta el escrito.

En unas declaraciones a los periodistas en Girona, la número uno de JxCat por Barcelona para el 10-N, Laura Borràs, ha denunciado que "se confirma" que la Junta Electoral es "parte". Borràs ha garantizado que JxCat continuará denunciando "la falta de imparcialidad de la arquitectura político institucional del Estado español". Borràs no ha concretado aún si JxCat participará en las protestas contra la visita del jefe del Estado a Cataluña en plena campaña: "Veremos cómo ejercemos este rechazo", ha afirmado. Por su parte, los CDR han anunciado una cacerolada este domingo frente al Hotel Rey Juan Carlos, donde se alojará Felipe VI.