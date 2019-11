Últimas noticias elecciones generales | Vox no descarta entrar en un Gobierno de Casado: "Somos el voto más seguro"

El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha enviado una carta a Pedro Sánchez en que le acusa de que "desdeñó una mayoría progresista posible solo por su cobardía para sentarse a la mesa y hablar, ¡solo hablar!, con los independentistas", según el documento que han avanzado El Periódico y TV3.

"Es razonable temerse lo peor. Usted ya intentó llegar a Moncloa pactando un gobierno con Ciudadanos que ni siquiera vio la luz", dice en la carta. Y añade: "Después de ganar las elecciones, nos hizo perder a todos el tiempo escenificando una negociación con Podemos que jamás se creyó. Para, solo al final, desvelar sus auténticas intenciones implorando al PP una abstención patriótica".



"Sin nosotros hoy usted no sería presidente", dice, pese a lo cual el líder de ERC no se arrepiente porque -alega textualmente- gracias al independentismo se pudo expulsar de la Moncloa a la derecha, que califica de rancia. Y le advierte: "Todo tiene su tiempo, señor Sánchez, pero el suyo puede que se esté agotando. La historia no le concederá los cuarenta años de margen que han tardado en sacar al dictador criminal de su mausoleo. Yo, en cambio, no tengo prisa, por mucho que me duela no poder ver crecer a mis hijos".