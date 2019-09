Monasterio a ecologistas: "No quieren que tengamos hijos y utilizan a menores como Greta Thunberg"

El mismo día en el que se celebra en la Huelga Mundial por el Clima, Vox no solo deja claro que no se sumará a las manifestaciones en defensa del planeta sino que lanza duras críticas contra los ecologistas y a aquellos que apoyan a la activista Greta Thunberg. Así lo ha hecho Rocío Monasterio, que asegura que los que apoyan el ecologismo "no quieren que tengamos hijos porque contaminaríamos más".

En una entrevista en' 'Espejo Público', Monasterio ha asegurado que todo lo que rodea a esta huelga mundial y las manifestaciones previstas en todo el mundo son un "disparate". "Nos dicen que no tengamos hijos cuando lo que nos hace falta en España son niños", añade.

La concejala en el Ayuntamiento de Madrid cree que para combatir el cambio climático es necesario "ser más eficaces" y "tomar medidas que funcionen". "Que dejen ya de hacer sus discurso", ha afirmado para denunciar la "utilización de menores" que hacen los ecologistas, en clara referencia a Greta Thunberg, de 16 años.

Vox no firma la declaración por el clima

Estas declaraciones de Monasterio llegan después de que este jueves Vox impidiera que Les Corts Valencianes mostraran su apoyo a las movilizaciones de la sociedad civil en defensa del planeta, y en particular la huelga por el clima de este viernes, ya que se ha negado a firmar la declaración institucional que así lo planteaba.

La propuesta, impulsada por Unides Podem y firmada por todos los grupos de Les Corts a excepción de Vox, pedía asimismo expresar el compromiso de trabajar "a todos los niveles institucionales" para tomar decisiones dirigidas a revertir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger las condiciones de vida saludables.