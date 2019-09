Marlaska acusa de homofobia a Rodríguez por criticar su actitud tras los ataques en el Orgullo

"Usted ha tenido un pequeño acto de homofobia". La acusación fue del ministro de Interior en funciones, Grande Marlaska, a la diputada de Ciudadanos, Melissa Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno.

Cuestionando el informe de la policía sobre la participación de los dirigentes de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo 2019, Rodríguez le preguntó a Marlaska si "hubiese actuado de otra forma de haber sido otra manifestación", o si es que "sólo actuó así por ser la manifestación del Orgullo". Acto seguido, el ministro de Interior en funciones señaló que la diputada había "tenido un acto de homofobia. Ha tenido en cuenta mi orientación sexual para atacar mi actuación como ministro de Interior".

Durante su turno de preguntas. Melisa Rodríguez había hablado del "informe Marlaska", en referencia al informe policial presentado días depsués de la manifestación. "No dudamos de la policía, sino de usted, que ni siquiera la defiende. ¿Lo que yo viví era mentira? No sólo no les condena, sino que alienta a los violentos", criticó.

Marlaska le ha contestado preguntando si estaba insinuando que había cometido un delito de prevaricación. "¿El 'informe Marlaska' lo llama? ¿Qué me está llamando, prevaricador? Eso, viniendo de su grupo, se lo acepto a usted. Pero usted ha caído. Ha caído y ha tenido un acto de homofobia. Ha tenido en cuenta mi orientación sexual para atacar mi actuación como ministro de Interior ", zanjó.