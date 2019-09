Nart y De la Torre formalizan sus bajas anunciadas de Ciudadanos

La crisis interna en Ciudadanos por la estrategia de pactos postelectorales sigue provocando bajas. El eurodiputado Javier Nart (Laredo, 72 años) ha comunicado este jueves a la dirección de la formación naranja que abandona su condición de afiliado. Nart ya dimitió de la ejecutiva del partido el pasado junio por la negativa del líder de la formación naranja, Albert Rivera, a negociar un acuerdo de Gobierno con el líder socialista Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de abril.

Lo más sorprendente del caso es que pese a renunciar a la militancia en el partido, Nart no sólo conserva su escaño en la Eurocámara sino que seguirá como independiente dentro del grupo de Cs en Estrasburgo, en la misma situación por ejemplo que la exdiputada socialista Soraya Rodríguez o que la representante de UPyD Maite Pagazaurtundúa.

"Nart continuará formando parte de la delegación de Ciudadanos y del grupo liberal Renew Europa en el Parlamento Europeo", ha informado el partido de Albert Rivera en un comunicado. "El eurodiputado seguirá defendiendo los intereses de los españoles y el programa electoral de Cs a las elecciones europeas de mayo de 2019", sostiene el texto. El afectado no ha querido hacer declaraciones.

Javier Nart milita en la formación naranja desde 2012, cuando concurrió en las listas a las elecciones autonómicas catalanas de ese año. Desde 2014 ha sido la principal voz de Ciudadanos en la Eurocámara. A partir de ahora seguirá a las órdenes de Luis Garicano, el actual jefe de la delegación en Estrasburgo, que también ha criticado la negativa de Rivera a negociar con el PSOE pero de momento se mantiene en la dirección del partido.

Hoy he presentado mi renuncia al acta de diputado. Ha sido un honor representar a los españoles en el Congreso. pic.twitter.com/rlGDwvjZyp — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 5, 2019

También este jueves ha presentado su renuncia al acta de diputado por Ciudadanos el economista Francisco de la Torre. De La Torre ya dimitió del Comité Ejecutivo Nacional de la formación naranja el pasado julio alegando que había "perdido la ilusión en este proyecto".

"En lo que se refiere a la investidura del presidente del Gobierno, hacer política es todo lo que está entre dos extremos: regalar la investidura al candidato sin intentar condicionar en nada su actuación, y la negativa radical-No es No. Has decidido quedarte en uno de los extremos, lo que, a mi entender, no es hacer política, y por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista", escribió De la Torre en una carta dirigida a Rivera.

Las bajas de Nart y De La Torre se suman al goteo de salidas de otros destacados miembros de Ciudadanos como Toni Roldán, Francesc de Carreras o Xavier Pericay. Una crisis interna que Rivera ha intentado sortear aupando a la dirección a nuevos fichajes como Edmundo Bal o Marcos de Quinto.