Susana Díaz: "No puede ser que haya ministros a favor de la autodeterminación"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha rechazado hoy que el líder de Unidas Podemos pueda ocupar un puesto en el Consejo de Ministros, sosteniendo que “no puede ser que haya ministros que estén a favor de la autodeterminación” de Cataluña.

En una entrevista en Radio Nacional, Díaz se ha mostrado confiada en que habrá acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez “que evite que sigamos en esta situación, que no es buena para España y los españoles, que no pueden estar atrapados en el egoísmo de nadie”, ya que “los españoles han hablado, y han hablado con muchísima claridad”.

Ha enfatizado que “no podemos estar atrapados en el tacticismo, en el egoísmo de Pablo Iglesias, que, por encima de todo tiene que estar su sillón, no el combate a los desahucios o la bajada en el recibo de la luz, sino el sillón que pueda tener”.

“No puede ser que haya ministros que estén a favor de la autodeterminación”, ha señalado, para recordar que “hace tan solo unas semanas votaron distinto -Unidas Podemos- al PSOE cuando se tuvo que evaluar la situación de los políticos presos en Cataluña”, ha explicado Díaz, indicando que “cuando uno no tiene alternativa de gobierno no puede bloquear las instituciones”.

Susana Díaz ha lamentado la situación que se vive a nivel nacional desde las pasadas elecciones generales, porque “empezamos a ver normal lo que no lo es, algo que ya vivimos en Andalucía, donde nos tuvieron ochenta días sin formar gobierno y no había alternativas”.

Por otro lado, ha asegurado que no contempla la posibilidad de ser ministra en el caso de que Sánchez logre formar gobierno: “No me va a llamar, él sabe perfectamente dónde quiero estar, y mi reto y responsabilidad lo tengo con el mas de un millón de andaluces que nos dieron su apoyo. Estoy haciendo lo que de verdad me apasiona, que es la defensa de mi tierra. No me llama la atención ningún cargo, no me llama la atención el dinero ni ningún cargo, me la llama la política”.