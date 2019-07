El PP 'compra' el gobierno en el pueblo de la Púnica poniendo un sueldo a una concejal del PSOE en paro

Hay etiquetas que son difíciles de borrar. Torrejón de Velasco, un pequeño pueblo del sur de Madrid de apenas 4.300 habitantes, siempre será conocido como “el corazón de la Púnica”, tal y como admiten sus vecinos. ¿Por qué? En este pueblo madrileño se produjo la firma del primer contrato entre un ayuntamiento y la empresa Cofely, eje central de la trama de corrupción, para adjudicarle contratos de infraestructura y alumbrado.

El exalcalde, Gonzalo Cubas -Gonzalito para los vecinos- fue imputado por ocho delitos, a cada cual más grave: prevaricación, malversación, cohecho, fraude... El exalcalde, cuñado de David Margaliza, cabecilla de la trama corrupta, ingresó en prisión provisional con fianza de 60.000 euros. Actualmente se encuentra en libertad tras pagar el depósito.

Pese al historial de corrupción, el PP volvió a ganar las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Por primera vez, sin mayoría absoluta. Las once concejalías se repartieron de un modo equitativo: PP (4), PSOE (2), Vox (2), Vecinas y Vecinos (2) y Cs (1).

"Acuerdo de estabilidad"

Al no contar con la fuerza suficiente para gobernar en solitario, los populares han logrado in extremis el apoyo de los dos concejales socialistas para investir alcalde a Esteban Bravo (PP). El pacto, explicado desde el equipo de gobierno como un “acuerdo de estabilidad”, incluye 15 puntos. En el último, se estipula que una concejal socialista, Silvia Bonilla, cobrará el 45% del sueldo íntegro de un edil de gobierno a cambio de “que se dedique a trabajar en los puntos de acuerdo con esa dedicación” aunque especifica que "no formará parte del gobierno".

Extracto del "acuerdo de estabilidad" firmado por los concejales populares y socialistas. E.E.

“Han comprado a esta mujer aprovechando que se ha quedado en el paro. Está pasándolas canutas y se ha vendido”, relatan fuentes vecinales a EL ESPAÑOL. “El PP ha gobernado siempre con mayoría absoluta. No están acostumbrados a gobernar teniendo que negociar. Han aprovechado que la concejal socialista está pasándolo mal para seguir viviendo otros cuatro años del cuento, como siempre”, denuncian.

"El punto 15 es una vergüenza. Los primeros 14 puntos son cosas genéricas en las que casi cualquier partido estaría de acuerdo: reducir la deuda, mejorar el parque…", señalan.

13.000 euros al año

Son las dos del mediodía. Silvia Bonilla Suárez (20/04/1971) atiende la llamada de este medio desde el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. "Llevo aquí desde las 9.30, fíjate si he echado aquí el 45% de la jornada...", ironiza.

Las bromas se acaban pronto cuando toca hablar de las quejas de los vecinos: "No voy a consentir insultos ni que se me llame vendida. Voy a cobrar poco más de 13.000 euros al año cuando estoy todo el día trabajando en el Ayuntamiento". A su vez, recalca que su labor es la de "velar por el cumplimiento del acuerdo" y que no forma parte del gobierno.

Álvaro Martín, concejal popular de Torrejón de Velasco, justifica el sueldo de la socialista Silvia Bonilla.

Por último, la concejal socialista defiende que el pacto alcanzado con los populares es un "acuerdo necesario para desbloquear la situación política de Torrejón", y se queja de que "no se diga nada" de acuerdos similares "como al que se ha llegado en Arroyomolinos".

Las explicaciones dadas por parte del Partido Popular y de la concejal socialista no calman los ánimos de algunos vecinos: "Todo el mundo está indignado, la situación clama al cielo”.