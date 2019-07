"El feminismo es de todos; no son buenos los cupos": la general Ortega, sobre las palabras de Carmen Calvo

"No creo que sea un tema de mentalidades políticas, ni un tema de las mujeres, ni de los hombres. Es de todos. Es un tema que extrapola el género". Con estas palabras, la general Patricia Ortega -primera mujer en alcanzar este empleo en las Fuerzas Armadas españolas- ha abordado las declaraciones de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, que aseveraba que el feminismo no es de todos, que ha sido el socialismo quien se lo ha "currado".

"Yo me remito a la definición de la RAE porque soy políticamente correcta", afirmaba entre risas Patricia Ortega a las preguntas de los periodistas en una entrevista en Más de uno (Onda Cero), cuando le interrogaban sobre cómo valoraba las declaraciones de Carmen Calvo. "No conozco las declaraciones, no sé en qué contexto se han dicho", trataba de excusarse.

Recordemos que, en opinión de la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, no todos pueden arrogarse el feminismo, puesto que se gestó en el seno del socialismo: "El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista".

Ante esa pregunta, la general Ortega ha expresado su opinión de cómo debe abordarse el tema: "El feminismo es de todos, entendido como una parte de los Derechos Humanos de todos". Y ha añadido: "Es un tema que extrapola el género. Es un tema económico, es un tema social".

El nombramiento

A la general Patricia Ortega se le impondrá este martes el fajín correspondiente a su empleo en un acto celebrado en el Ministerio de Defensa. Es la primera mujer en alcanzar este nombramiento, tras cumplir una serie de cursos y méritos. También fue la primera mujer en incorporarse en las Fuerzas Armadas y ahora está destinada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

En su entrevista en Onda Cero, Ortega también ha opinado sobre las cuotas de igualdad de género que puedan existir en sectores públicos o privados: "No son buenos los cupos, se nos pueden volver en contra; hay que pensar en la equidad, no en la igualdad". En su opinión, "hay que conseguir que las mujeres tengan una carrera más lineal, que no tengan discontinuidad por termas de maternidades".

Además ha lamentado el "desconocimiento" que hay desde la sociedad hacia las Fuerzas Armadas: "No puedes querer a lo que no conoces". Pero también ha expresado el sentimiento que le supone formar parte del Ejército de Tierra: "Ahora voy de uniforme por la calle con mucho orgullo, seguramente si en aquella época [en los años duros de ETA] hubiera ido de uniforme no hubiera sido percibida de la misma forma por la sociedad".