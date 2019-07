El PSOE, sobre la inclusión de ministros técnicos de Podemos: "Sánchez valora todos los escenarios"

Cuando todo parece parado, algo se mueve. Al bloqueo total de las negociaciones de investidura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, consumado el martes en su quinta reunión desde las elecciones, han seguido numerosos anuncios y rectificaciones entre bambalinas.

Este jueves por la tarde, el PSOE y Unidas Podemos han vivido un nuevo sobresalto. Según una información publicada por eldiario.es, Sánchez estaría dispuesto a incluir a ministros del grupo parlamentario de Unidas Podemos siempre que tuviesen un marcado perfil técnico. Su inclusión se trataría tras la negociación sobre el programa del nuevo Ejecutivo, que es por donde los socialistas quieren comenzar a negociar, separando la estructura del Gobierno de los contenidos. La posibilidad de que esa fórmula saliese adelante automáticamente dejaría fuera del nuevo Ejecutivo a Iglesias o a los pesos pesados del partido, como Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique.

Fuentes oficiales del PSOE no han desmentido la información, pero tampoco la han confirmado. "La propuesta del presidente del Gobierno en funciones y secretario general, Pedro Sánchez, es volver al punto de partida: hablar de contenidos. El presiente está valorando todos los escenarios posibles", han explicado estas fuentes en un breve comunicado de patente ambigüedad.

Dicho de otro modo: un medio de comunicación (que en otras ocasiones se ha significado por manejar buenas fuentes cercanas al presidente) publica una propuesta de Sánchez que podría ser vista como una gran cesión ante Iglesias. Hasta ahora, el debate era si debería haber coalición o no.

Un movimiento contra Iglesias

Este movimiento de Sánchez confirmaría que está dispuesto a esa coalición que negaba hasta la misma mañana del jueves. Tan solo tres horas antes, ambos partidos aseguraron que las conversaciones estaban absolutamente bloqueadas. Con este nuevo movimiento, Iglesias podría aparecer como el empeñado en rechazar la presunta cesión de Sánchez, posiblemente para salvaguardar su propia cartera ministerial. Durante esta semana, los socialistas han llegado a asegurar en privado que el líder morado ha exigido una vicepresidencia.

Fuentes de Unidas Podemos rechazaron esta posibilidad, que consideran un movimiento destinado a debilitar a Iglesias y ganar la batalla de la percepción pública sin la menor intención de ceder en nada.

"Sería una excelente noticia que nos pongamos a negociar un Gobierno de forma integral. Pero tienen que levantar sus vetos a la gente que decida Unidas Podemos. Nosotros no vamos a empezar una negociación vetando a nadie del PSOE y entendemos que ellos tampoco deben vetar a nadie de Unidas Podemos. No es forma de empezar una negociación y no es respetuoso con el aliado", según fuentes de la formación morada.

"También pensamos que es absurdo que al frente de los ministerios no puedan estar las personas que han sido elegidas por la gente en unas elecciones. Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero los españoles cuando votan es para elegir a sus representantes y eso tiene que verse reflejado en el Gobierno", han añadido.