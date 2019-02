Sánchez desvela a las 10.00 horas la fecha de las próximas elecciones generales

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha querido hablar de la posibles fecha para las elecciones generales. En declaraciones a RNE, Puig ha señalado que no se puede descartar ninguna opción y que, por eso, "No tiene sentido especular". "Hay argumentos para todas las posiciones que se puedan presentar. Es una decisión del presidente del Gobierno", ha señalado.