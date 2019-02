Miles de personas protestan contra los recortes de la sanidad pública en Santiago de Compostela y Teruel

Miles de personas han secundado la manifestación convocada por SOS Sanidade pública en Santiago de Compostela contra de los "recortes" sanitarios, la "precarización" y el impulso a la "privatización" por parte del gobierno del PP en la Xunta de Galicia, en un momento en el que "nunca hubo tal movilización de profesionales de la sanidad".

Los manifestantes han arrancado al mediodía en la Alameda con cánticos como "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende", "No a la privatización" o "Con el lío que hay aquí, Feijóo está en Madrid", y con el apoyo de casi una quincena de colectivos y plataformas gallegas, así como de profesionales del sector, trabajadores y sindicatos.

La protesta también ha estado respaldada por los líderes de los partidos de la oposición, Luís Villares (En Marea), Gonzalo Caballero (PSdeG) y Ana Pontón (BNG), que han puesto el foco sobre la presencia, precisamente este domingo, de Alberto Núñez Feijóo en la protesta en Madrid convocada por la "extrema derecha" contra el Gobierno de Sánchez, en lugar de atender las demandas de la sanidad gallega.

La manifestación se enmarca en un contexto de conflictividad en la sanidad gallega, marcado por la huelga de trabajadores de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, la dimisión de los Jefes de Atención Primaria del área de Vigo o de las protestas del sector de ambulancias, como han puesto de manifiesto desde la Plataforma SOS Sanidade Pública.

Manuel Martín, portavoz de la Plataforma, ha denunciado "que toda la ciudadanía y trabajadores sanitarios están absolutamente en rebelión porque es inadmisible que un buen sistema como el de hace años sea desmantelado por el afán de Feijóo de dar una oportunidad a las multinacionales privadas que están desembarcando en Galicia".

En este sentido, ha remarcado que uno de los capítulos más "deteriorados" en los últimos años es el de "personal", ante la masificación de las consultas, pero también por la precarización generada por "los contratos de días, semanas o incluso de horas" en el Sergas, que provoca que "por primera vez todos los colectivos de la sanidad estén movilizados".

"La sanidad en Teruel existe"

En Teruel miles de turolenses han salido también a la calle para reclamar "un trato de igualdad en la Sanidad" y más médicos especialistas. La manifestación ha empezado en la plaza del Torico y ha finalizado frente al Hospital Obispo Polanco.

La protesta ha sido convocada por la plataforma Teruel Existe, la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando y la plataforma La sanidad de Teruel importa, bajo el lema "Sanidad: exigimos trato de igualdad para Teruel. Los asistentes han acudido con carteles en los que se podría leer "Ser pocos no resta derechos", "Con la salud no se juega" y "Ni excusas ni parones, hospital en condiciones".

Ninguna de las pancartas que se han llevado en la manifestación llevaban logotipos políticos ni de organizaciones, ya que se trata de "una convocatoria ciudadana", ha precisado el portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, en declaraciones a Europa Press. En concreto, con esta manifestación los convocantes reivindican más médicos especialistas, sobre todo de reumatología y otorrinolaringología, y pretenden apoyar a los profesionales del Hospital Obispo Polanco.

Gimeno ha recordado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la queja de la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Obispo Polanco, quien ha tenido que hacerse cargo de esta unidad en solitario, ya que están vacantes las otras dos plazas existentes.

Ha sostenido que existe "un problema de especialistas" en toda España por una "muy mala coordinación" del Ministerio de Sanidad con las universidades, las comunidades autónomas y las comisiones nacionales de especialidades. "Nadie puede entender cómo no se tenía prevista una situación con la que decíamos que nos íbamos a encontrar hace más de 20 años".

Ha subrayado que esta situación no es "un hecho puntual" sino que es algo que ha pasado en más ocasiones con otros especialistas. En este punto, ha incidido en que si no existiese un problema real "no habría salido tanta gente a la calle", y es que ha asegurado que ha sido una protesta "masiva".

Sobre el anuncio realizado este sábado por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de que la firma del acta del inicio de las obras del nuevo hospital de Teruel será el 25 de febrero, ha lamentado que ya ha habido muchos anuncios en los que se decía que iban a comenzar los trabajos de este centro hospitalario, por lo que ha puesto en duda que esta vez vaya a ser la definitiva: "Lo que valoraré será la obra terminada", ha aseverado.