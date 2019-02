García-Page responde a Carmen Calvo: "La lealtad hacia España está por delante del PSOE"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este jueves que entiende que la dirección del PSOE no haya encajado bien sus críticas. "La lealtad hacia España está por delante de la de mi partido", ha confesado. "No ha habido intencionalidad de reproche", ha insistido.

También se ha referido a la supuesta "desinformación" y "desconocimiento" a los que achacó estos comentarios suyos la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acerca del "relator" para la mesa de partidos en Cataluña se han producido por "desinformación y desconocimiento".

"Tiene toda la razón. Me faltan explicaciones a mí y a todo el país", le ha respondido el presidente de C-LM, que ha reclamado que se debe saber de que se está hablando porque hay "mucho ruido ambiental" y "mucha confusión" por "como se intuye lo que no se puede explicar". "No se puede tratar de un mediador en clave institucional", ha remarcado en cualquier caso.

El presidente de Castilla-La Mancha ha admitido haber recibido una llamada desde Ferraz, sede nacional del partido, tras críticas a la figura del relator por parte del Gobierno en las negociaciones con la Generalitat de Cataluña.

Según ha relatado, una persona responsable de Organización se puso en contacto con él tras estas críticas aunque fue una conversación con "mucha cordialidad" y centrada en un intercambio de impresiones en la que no hubo "ningún reproche", algo que no hubiera aceptado en cualquier caso.

"Una moción de censura es algo serio"

Para él, la manifestación convocada el próximo domingo en la Plaza de Colón de Madrid en defensa de la unidad de España es "respetable" aunque ha censurado que al haber sido convocada por partidos políticos como PP y Ciudadanos "tiene una clara intencionalidad partidista".

El líder de los socialistas castellanomanchegos ha defendido que una moción de censura es un instrumento "muy serio" como para "no amagar" y ha dicho si el PP está pensando en presentarla que lo haga porque sino va a quedar "muy mal". "No hay nadie en España que si tiene votos suficientes para presentar una moción de censura no lo haga", ha apostillado.

En el caso hipotético de que finalmente se presentara una contra Pedro Sánchez, García-Page ha eludido entrar al trapo sobre el reto lanzado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, sobre la posición de los siete diputados castellano-manchegos del PSOE con escaño en el Congreso de los Diputados. "No soy quien para recomendar nada a nadie", ha indicado sobre si habría instrucción para el sentido del voto como líder de los socialistas en la comunidad.

"Si alguien tiene coraje y la quiere plantear que la plantee y luego los diputados que voten lo que tengan que votar. Desde luego a estas alturas no voy a estar especulando ni le voy a hacer de recaudador de votos al señor Casado. Si la quiere presentar, de entrada ya me gustaría saber si consigue los votos de Ciudadanos", ha subrayado en declaraciones a Trece recogidas por Europa Press.