"Patiquín", "muñeco de torta" y "pelele": qué significan los insultos de Maduro a Sánchez

La guerra personal de Nicolás Maduro con Pedro Sánchez comenzó horas antes de que el presidente español reconociera a Juan Guaidó como máximo mandatario de Venezuela. Desde entonces, el líder chavista no ha variado su discurso.

Maduro no ahorró en epítetos hacia Sánchez durante la entrevista que concedió a Jordi Évole en La Sexta. Tampoco perdió la ocasión de recordarle que no es un presidente elegido por los ciudadanos españoles: "Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija. Es un presidente no electo. Es lo que pienso de manera automática y creo que lo piensa todo el pueblo español", manifestó tras llamarle "tirano".

En ese momento empezaron los insultos, que Maduro extendió a su discurso en conmemoración del 27º aniversario del golpe de Hugo Chávez. Los calificativos elegidos para burlarse de Sánchez fueron "muñeco de torta", "pelele" y "patiquín". Lo que obligó a Moncloa a recurrir a Google. ¿Qué significa eso?

Con "muñeco de torta", Maduro aludió al aspecto de Sánchez. El término se emplea para describir a aquellos hombres de porcelana, extremadamente cuidadosos de su aspecto; y al mismo tiempo carentes de personalidad, fáciles de dominar.

En alusión a esa presunta sumisión de Sánchez, Maduro insistió en que es "un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista" de Donald Trump. La Real Academia Española, en concreto, define así el adjetivo: "Figura humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones o que mantea el pueblo en las carnestolendas". Pero en su tercera acepción añade: "Persona simple o inútil".

"¿Y patiquín?", debieron de pensar en Moncloa. La RAE no incluye este adjetivo, muy empleado en Venezuela. Un "patiquín" es alguien que cuida en exceso de su apariencia, pero que es un vago, un flojo, alguien sin oficio definido.