No se vio venir y ahora no se atisba su techo. Rosalía Vila (25) es la gallina de los huevos de oro de la música española en el mundo. La catalana ha roto esquemas con un 'producto' bien diseñado que mezcla elementos muy patrios y de barrio con otros made in USA y exportables. Un espectáculo que parte de las canciones y no descuida el vestuario, la coreografía o los visualmente poderosos videoclips que la han coronado en internet. En todos estos escenarios la mueven y se mueve con madurez y solvencia. Como cada fenómeno, tiene de su lado a una gran legión y hasta enamorados a destacados críticos comúnmente recelosos de lo que irrumpe de esta forma, como en su contra a quien no entiende a qué viene tanta atención o duda de la originalidad de su planteamiento. Sea cual sea el punto de vista, la artista sigue adelante, surfeando el éxito y los debates con cifras mareantes en visualizaciones y descargas de sus temas en internet o de impacto de sus contenidos en redes sociales, y con dos Grammy Latinos que la convierten en la española más premiada por un único trabajo. Es también la cabeza visible -no la única- de una generación con talento y discurso que no debe su éxito a la casualidad.