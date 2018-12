Junqueras se compara con Sócrates para explicar por qué no huyó como Puigdemont

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, se compara con Sócrates para justificar por qué no huyó de Cataluña tras el 1-O, tal y como hizo el ex president Carles Puigdemont al marcharse a Bruselas. A su juicio, al igual que el filósofo griego, se quedó para encarar "a aquellos que le condenaban".

Preguntado en una entrevista en El Periódico sobre los motivos que le llevaron a permanecer en España en vez de huir e intentar evitar la prisión, Junqueras afirma que actuó igual que Sócrates, que "habría podido escoger el exilio, pero, queriendo dar testimonio hasta el final de la integridad de su comportamiento, se encaró a aquellos que lo condenaban".

El líder separatista afirma entender los motivos que llevaron a Puigdemont a huir porque "en aquellas circunstancias lo puedo entender todo. Pero asegura que él hizo "lo que tenía que hacer, aunque ello suponga pagar un precio muy alto y estar hoy en una prisión preventiva absolutamente desproporcionada".

Sobre la actuación de los CDR, que prevén bloquear Cataluña el próximo 21-D ante la celebración del Consejo de Ministros, Junqueras modera su discurso y asegura que defiende "la acción pacífica y democrática" y que "con encapuchados ni ensancharemos la base ni construiremos la república".

El líder de ERC también afirma sentirse decepcionado con Pedro Sánchez y esperaba más tras haberle apoyado en la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Es gracias a nuestro voto como Sánchez logra ser presidente. Si nuestro voto es bueno para hacerlo presidente, también lo debe ser para afrontar un diálogo sincero y sin condiciones".

"Si no hay ningún tipo de gesto hacia el Govern y los catalanes, es muy difícil justificar un apoyo a un Ejecutivo con un ministro como Josep Borrell, que participó en actos con la derecha extrema", ha afirmado.