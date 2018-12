Rufián y otros políticos separatistas se manifiestan frente al Supremo en vísperas del juicio del 1-O

Diputados y senadores separatistas han participado este sábado en una manifestación en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo bajo el lema No hay justicia, para denunciar los "déficits democráticos" y visibilizar la "falta de justicia" que, a su juicio, hay en España. La concentración, a la que han asistido al rededor de 300 personas, se produce en vísperas del juicio del 1-O, cuya última vista es el próximo martes 18.

"Tenemos el orgullo, el honor y la responsabilidad de estar aquí en defensa de una causa justa, en defensa de los derechos civiles de todos. Conocemos perfectamente la regresión democrática del Estado español", ha señalado el diputado y portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

Asimismo, ha incidido en que tienen a nueve personas "secuestradas en cárceles" y que cuatro de ellas están en huelga de hambre. "Hoy nos juntamos gente que tiene banderas en el balcón y en el corazón muy diferentes, pero que comparte una misma idea, que es la defensa de los derechos civiles de todos", ha dicho.

El diputado de ERC ha asegurado que España "tiene un problema que se llama proceso de autodeterminación catalana" y ha destacado que el juicio a los políticos catalanes "será un espejo para un Estado vengativo y con enormes carencias democráticas".

Para Rufián, defender que los presos catalanes salgan de la cárcel "no te hace independentista, te hace demócrata". "Defendemos que la gente se manifieste en la calle y que esté en contra de un Gobierno que no ha movido un dedo para que deje de haber secuestrados en las cárceles", ha apuntado.

Consejo de Ministros

Sobre la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, el diputado de ERC ha subrayado que "es una provocación". "Es el día del primer aniversario del 155, de unas elecciones impuestas por Moncloa, con compañeros nuestros en la cárcel. Es una provocación pero hacemos un llamamiento al civismo y al pacifismo", ha precisado.

En este sentido, la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, ha hecho hincapié en que igual que el Gobierno hace el Consejo de Ministros "donde quieran", los ciudadanos catalanes "también tienen derecho a estar indignados" porque, a su juicio, "se les ningunea" cuando se han reivindicado "de manera pacífica y democrática".

"¿Qué más tiene que pasar para que Europa tome cartas en el asunto", se ha preguntado Nogueras, al tiempo que ha criticado que parece que al Estado y a muchos partidos "sólo les preocupa aquel concepto tan franquista de la unidad territorial".

Durante la concentración, la diputada de la CUP en el Parlament María Sirvent, ha denunciado que "no hay justicia" y que las instituciones judiciales "defienden a políticos corruptos que van contra los derechos colectivos de todos los pueblos".

"Lo hemos visto con la sentencia de 'La Manada', con la sentencia de las hipotecas y también con esta causa política. Queremos hacer un llamamiento a hacer frente a esta situación de injusticia, a decir que el derecho a la autodeterminación puede abrir la puerta a otros derechos", ha manifestado Sirvent.

En la misma línea, el diputado de Junts per Catalunya Josep María Forné, ha criticado "la judicialización de la política y su reverso, la politización de la justicia". "Se han demostrado acusaciones falsas de violencia que no existe y la no separación de poderes y el cuestionamiento de la democracia que en este momento hay en España", ha sentenciado.

Por ello, ha pedido a Europa que "tome medidas y tome posición" ante una situación "grave de conculcación de Derechos Humanos, tal y como denuncian cuatro presos políticos en huelga de hambre".