Los presos separatistas "entienden el desahogo" de los CDR por la "represión" pero piden calma

Los nueve políticos separatistas en prisión preventiva han firmado su primer comunicado conjunto desde que pasaron por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo y fueron encarcelados acusados de rebelión, sedición y malversación.

Pasado ya más de un año desde que los primeros de ellos ingresaron en Estremera, los republicanos Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, y los del PDeCAT Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Joaquim Forn afirman "entender" que haya quien quiera "desahogar su impotencia" y atribuyen estas acciones violentas de los CDR a la "represión del Estado", pero piden "serenidad" para no perjudicar su defensa ni a la república "que queremos construir".

La carta que publica la página VilaWeb, comienza agradeciendo "mil veces" a quienes no les olvidan y muestran cada día "al mundo entero" lo que elllos consideran que es una "causa justa" de "lucha por los derechos y las libertades civiles".

Ante la cercanía del "juicio político" en el Tribunal Supremo, los presos separatistas se comprometen a mantener la "máxima firmeza" pero piden a sus seguidores independentistas "toda la serenidad". Así, recuerdan a quienes los acompañan desde "fuera de la prisión", a quienes les "escriben", a los que "se manifiestan" o van a las "cenas amarillas", que "desahogar esa impotencia" por "tanta injusticia" y "los abusos", lejos de "favorecer" su causa, la perjudica, al igual que "también perjudica a los objetivos políticos del país que queremos".

Los nueve políticos presos afirman que el del Tribunal Supremo será un "juicio político" y que "no se podrá demostrar con pruebas" que son culpables de nada. "Somos inocentes y lo sabemos, iremos al juicio a defendernos con la cabeza alta", afirman. "Poner las urnas no es delito", añaden. "nos podrán condenar, pero no demostrar nuestra culpa".