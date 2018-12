Casado exige a Sánchez que aplique la Ley de Partidos e "ilegalice" Arran y los CDR

"Ahora que en Cataluña hay una batasunización callejera que es intolerable hay que dejar claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir". Pablo Casado defiende que el Gobierno tome en Cataluña tome el control de los Mossos d'Esquadra y las cuentas de la Generalitat, pero también que se aplique la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna en tiempos de ETA.

"Aplique la Ley de Partidos. Ilegalice los Comités de Defensa de la República (CDR), ilegalice Arran [la organización juvenil de la CUP], anuncie una investigación sobre las CUP", ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En 2002 nos dijeron lo mismo. Va a arder Troya", ha recordado en referencia a la reforma de la Ley de Partidos que posibilitó la ilegalización de Batasuna. "No. Lo único que dejaron de arder fueron cajeros automáticos, marquesinas y papeleras", ha dicho Cáceres, donde Casado ha participado en la presentación de José Antonio Monago como candidato popular a la presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Casado ha recordado que su idea no es nueva sino que ya la planteó hace un año, aunque esta semana se la hayan copiado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Aragón, Javier Lambán. Ambos socialistas. "Hay que iniciar el procedimiento para ilegalizar a esas formaciones políticas que fomentan la kale borroka en Cataluña", ha pedido.

El presidente del PP ha criticado que en Cataluña "campan a sus anchas los delincuentes que encima salen impunes". Mientras, Sánchez pretende pactar con ellos en el Congreso, ha lamentado. "No se puede dialogar a aquellos que quieren romper con nuestro país", ha advertido. Y menos con los que, como Torra, han llamado a los españoles "aves carroñeras, víboras y hienas".

Casado también quiere que el Consejo de Ministros que el Gobierno celebra el viernes que viene en Barcelona sea aprovechado para algo más que anuncios de medidas sociales y reuniones con la Generalitat. "Aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día comienza a aplicarse el 155, en qué momento se toma el control de los Mossos d’Esquadra y de las cuentas de la Generalitat, que falta hace", ha dicho.

"Según él, no es admisible" que Sánchez "movilice a la Policía Nacional para defender un Consejo de Ministros como si fuera un partido de fútbol". "No puede asumir que no puede dar instrucciones al cuerpo autonómico" de los Mossos d'Esquadra, 16.000 agentes "que no pueden estar a las órdenes de un xenófobo", ha dicho.