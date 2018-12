"Eres una buena persona": el día que un diputado de Podemos piropeó a otro del Partido Popular

Alberto Rodríguez, el parlamentario por Santa Cruz de Tenerife de Podemos que peina rastas, ha hecho algo insólito en el Congreso de los Diputados: piropear a un diputado de otro partido diferente. En este caso, a Alfonso Candón, del Partido Popular.

"Bueno, llevo un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado... Y queda para la historia y para los anales de este país... No sé si me voy a arrepentir. Quedará en el diario de sesiones", ha dicho Rodríguez al subir a la tribuna de la cámara baja este miércoles. El resto de diputados no sabía aún a quien se dirigía.

"Nunca pensé que fuese a decirle algo así a alguien en esta cámara y menos a un diputado del PP: lo vamos a echar de menos", ha señalado el parlamentario canario de 33 años a Alfonso Candón, que abandona el Congreso para formar parte del grupo popular en el Parlamento andaluz.

"Le voy a decir algo. Creo que es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a alguien", ha continuado Alberto Rodríguez, ante el asombro general.

"Es usted buena persona y le pone calidez humana a este sitio", ha concluido su despedida de Candón, mientras el resto de sus señorías aplaudían la intervención de Alberto Rodríguez.

"Que lleve las rastas limpias"

El diputado de Podemos se hizo popular hace dos años por unas palabras de Celia Villalobos acerca de sus rastas.

"A mí me da igual que lleven rastas", dijo la diputada del Partido Popular. "Pero que las lleven limpias para no pegarme piojos".

Rodríguez, técnico superior en química ambiental, criado políticamente en Izquierda Unida y defensor de los derechos de los trabajadores, no le dio importancia a las gruesas declaraciones de Villalobos. "Si lo que tienen para criticarnos es nuestra imagen, será porque tal vez nuestras medidas son difícilmente criticables".

Villalobos hizo ese comentario el primer día de la penúltima legislatura con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

El 14 de enero Podemos entró al hemiciclo con 69 escaños y hubo varias imágenes que causaron polémica, entre ellas, las rastas de Alberto Rodríguez o el bebé de Carolina Bescansa.