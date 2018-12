Casado contra la huelga de hambre: "Los delitos tienen consecuencias, la unidad nacional es innegociable"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha referido este sábado a la huelga de hambre anunciada por los políticos independentistas Jordi Sànchez y Jordi Turull, y ha afirmado que la integridad territorial y unidad nacional de España es "innegociable".

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del PP ha señalado que "España es un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. Los delitos tienen consecuencias y la justicia actúa con independencia y sin presiones".

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha defendido que la huelga busca "distraer" de las verdaderas huelgas de la "Cataluña real", las de los médicos, los estudiantes y los bomberos por su "malestar" con la Generalitat.

España es un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. Los delitos tienen consecuencias y la justicia actúa con independencia y sin presiones. Nuestra integridad territorial y unidad nacional es innegociable. https://t.co/MKUWU8xUJG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de diciembre de 2018

Levy ha afirmado que el PP vigilará que no se produzcan "privilegios a la carta" tras conocerse la huelga de hambre iniciada por el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el también diputado de esta formación y ex conseller Jordi Turull, ambos en prisión preventiva.

La popular ha asegurado que el PP solicitará la comparecencia de la consejera de Justicia catalana -la administración catalana tiene la competencia sobre las instituciones penitenciarias-, así como del secretario de Estado de Interior, para que confirmen que no se van a producir "privilegios" hacia Sànchez y Turull, que, según ha recordado, son presos como todos los ciudadanos que "se ven sometidos a la Justicia".

"Entendemos que el Gobierno no va a dar privilegios a los presos independentistas por el hecho de querer entablar negociaciones presupuestarias", ha agregado.