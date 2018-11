Sánchez arremete contra PP y Cs por "abrazar los argumentos de la ultraderecha"

Pedro Sánchez y Susana Díaz lo tienen claro: primero, Vox. Ambos han compartido este lunes un mitin en un abarrotado Palacio de Congresos de Marbella, ante más de 1.500 personas, y han centrado la primera parte de sus intervenciones en dar aire al miedo a Vox, al que algunas encuestas auguran varios diputados. Sería su primera representación en una cámara autonómica.

El presidente del Gobierno acusó a PP y a Ciudadanos de "abrazar los argumentos de la ultraderecha" en vez de "rebatirla". "Tanto el PP como Cs no dicen que no a pactar con Vox. El uno no dice nada y el otro se ha entregado absolutamente", según él tras las palabras de dirigentes del PP que aseguraron que aceptarían pactar con la formación que dirige Santiago Abascal.

"Nosotros no miramos para otro lado. Nos ponemos de frente", ha dicho Sánchez, que ha denunciado particularmente tres derivas en PP y Cs que asocia a Vox: querer recentralizar la educación, criticar los movimientos migratorios y las políticas sobre la mujer, con la reformulación del aborto y la frivolización sobre la violencia de género.

Susana Díaz se subió al escenario del Palacio de Congresos de Marbella, aseguró que el PSOE va a ganar "no bien" sino "muy bien" y dio un paso más en su nueva estrategia de campaña, inaugurada este lunes durante el último debate electoral, celebrado en TVE.

La candidata socialista ha arremetido contra "las dos coaliciones", la de PP y Ciudadanos y la de Adelante Andalucía, la candidatura que integran Podemos e Izquierda Unida. La primera, según ella, es la que se llama "perro, caniche, ¡habíamos quedado que no te metías conmigo!", en referencia al debate de este lunes, no respondió a su pregunta, hecha hasta en cuatro ocasiones, sobre si se apoyarían en Vox para llegar a la Junta de Andalucía. "¿Es tanto lo que sentís contra el PSOE?", ha preguntado acerca de si sumarían los votos del partido "racista, xenófobo, que justifica la violencia contra las mujeres", según ella.

"Quienes primero blanquearon a la extrema derecha" fueron "muy valientes" para atacar al PSOE. "Se fueron al notario, nos insultaron", pero no aplican la misma "contundencia" contra Vox, ha lamentado.

Luego, Díaz criticó a Adelante Andalucía y a Teresa Rodríguez, que ha acusado a Díaz de "hacerle la campaña" a Vox al mencionarlo tanto, por sorprenderse de la denuncia socialista ante los extremismos. "¡Los votantes tienen que saberlo!".

El mitin se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Marbella, en cuyo auditorio, con 1.500 butacas según la información del recinto, se quedó pequeño en medio de un ambiente festivo, mucho calor y el himno del PSOE andaluz sonando a toda pastilla por los altavoces.