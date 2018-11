Iglesias dice que Borrell debe dimitir por su multa: "Lo hará sin necesidad de que se lo exijamos"

Podemos, el partido que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno, exige la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras su condena a una multa de 30.000 euros por uso de información privilegiada en la venta de unas acciones acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero, en noviembre de 2015.

Se une así el partido morado a la ofensiva contra uno de los miembros del gabinete mejor valorados por la ciudadanía -según el último barómetro del CIS, es el tercero, muy cerca de Pedro Duque y Fernando Grande-Marlaska- que impulsaron los partidos separatistas desde la llegada del PSOE al poder y que se recrudeció la semana pasada con insultos y hasta un escupitajo en el Congreso.

En opinión de Pablo Iglesias, "este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada". Sánchez llegó al poder de la mano de Iglesias apoyado en una moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy por la condena de varios responsables del PP en le caso Gürtel, en el que quedó comprobada la financiación ilegal de los populares.

Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo pic.twitter.com/Vs7LWXyN4c — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de noviembre de 2018

Desde el primer día, el presidente presumió de haber conformado un Gobierno limpio, ejemplo de transparencia y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde su nombramiento el pasado 2 de junio, dos miembros del Ejecutivo se vieron obligados a dimitir y de varios de ellos se han publicado informaciones que los implican en operaciones irregulares, siempre relacionadas con sus ingresos y rendimientos fiscales.

Iglesias, en todo caso, ha reclamado la dimisión de Borrell con una elegancia sarcástica: "Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos", ha dicho en un apunte en su cuenta de la red social Twitter. "Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo".

¿Un recurso contra sí mismo?

La CNMV ha considerado que el jefe de la diplomacia española y expresidente del Parlamento Europeo dispuso de "información privilegiada" sobre la empresa de la que era consejero y que por ese motivo debe afrontar una sanción por "infracción muy grave", al haber comerciado con 10.000 de sus títulos manejando datos no disponibles para el conjunto del mercado de valores

El BOE ha publicado en su edición de este martes en su edición de este martes la resolución del Consejo de la CNMV que reclama al ministro la multa mínima para las faltas muy graves.

En todo caso, no es una multa firme y Borrell podría presentar un recurso de reposición. El ministro ya anunció que no lo hará, para evitarse más ruido alrededor del asunto, pese a manifestar que está en completo desacuerdo con la interpretación de la Comisión. Pero si pretendiera finalmente recurrir, el ministro podría causar un conflicto de interés al presentarlo ante un Gobierno del que forma parte, por lo que es probable que no lo haga.