Albert Rivera: "Hemos perdido una oportunidad histórica con Gibraltar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha sumado a las críticas a Pedro Sánchez por su gestión del acuerdo sobre el brexit, después de que este sábado anunciara que había logrado una declaración escrita sobre la futura situación de Gibraltar. Rivera cree que "hemos perdido una oportunidad histórica" y que al presidente del Gobierno le "han colado un gol".

El líder naranja ha considerado este sábado en una entrevista en La Sexta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido una "oportunidad histórica" en la negociación del brexit y que "España está perdiendo peso en Europa".

"No soy tan optimista como el señor Sánchez, no entiendo por que está tan contento cuando no hay un acuerdo vinculante. Si no hemos conseguido ahora esa posición, no lo conseguiremos luego", ha explicado.

Albert Rivera durante la entreivista

En ese sentido, y tras conocer el acuerdo anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Rivera ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha criticado que en vez de permanecer en España para realizar las gestiones oportunas y "defender los intereses de España", Sánchez se fuera "a 7.500 km para reunirse con los líderes de la dictadura cubana. Debe comparecer con urgencia en el Congreso".

"Borrell estuvo a la altura"

Respecto a la trifulca ocurrida el miércoles en el Congreso, cuando el diputado de ERC, Gabriel Rufián, fue expulsado de la cámara y el ministro Josep Borrel acusó a un diputado separatista de escupirle, Albert Rivera ha considerado que el ministro "estuvo a la altura", aunque "no tenemos el ojo de halcón".

"A mi lo que me preocupa es que un Gobierno de España dependa de estos personajes, que dependa de señores que han intentado liquidar la Constitución y nos llaman fascistas a los que discrepamos de su política", ha añadido.

Rivera ha cuestionado la actitud de Pedro Sánchez que "está más de acuerdo con los que escupen" y esos "sean sus socios". Y ha pedido que convoque elecciones cuanto antes, sin esperar a mayo, porque además del "espectáculo dado por el Gobierno Frankestein", el Gobierno no tiene "Presupuestos ni legislatura".

También ha defendido la aprobación de un umbral mínimo del 3% de votos para tener representación en el Congreso de los Diputados, "tal y como existe en otros países de Europa", para "ahorrarnos que estos grupos parlamentarios -en referencia a los partidos separatistas- tengan representación".

"Los indultos son indecentes"

En esa línea de críticas a la benevolencia del Gobierno de Sánchez con los separatistas ha dicho de que sería "indecente concederlos a corruptos o sediciosos".

A su juicio hay que respetar lo que digan los jueces, "absuelvan o condenen". Pero ha alertado de que el Gobierno podría "indultar a los separatistas para tener sus escaños".

También, preguntado acerca del Consejo General del Poder Judicial, ha recordado que Ciudadanos ha sido "el único partido que nos hemos mantenido al margen de la negociación", y ha afirmado que "si no se hubiera filtrado" habrían negado todo "este pasteleo". "Les han pillado con el carrito del helado" intentando "quitar y poner jueces", ha dicho.

"Veremos qué pasa si entra Vox"

Sobre las elecciones andaluzas, ha valorado positivamente la campaña de Ciudadanos. "Aspiramos a cambiar el Gobierno , yo no quiero ser bisagra quiero ganar las elecciones". Y ha considerado que sería bueno que gobernara un partido que haya "crecido en las urnas".

Preguntado acerca de si establecería pactos con Vox, el partido de Santiago Abascal al que las encuestas le dan de 1 a 3 escaños, el líder naranja lo ha dejado en el aire, si bien no ha negado que pudieran establecer algún diálogo: "Vamos a ver qué pasa si entra @vox_es en el Parlamento", ha afirmado.