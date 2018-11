Picardo responde a Sánchez: "Quien tiene una triple garantía es Gibraltar"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha negado este sábado que el acuerdo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la futura situación de Gibraltar tras el brexit tenga algún tipo de validez, y ha recalcado que, en cualquier caso, es Gibraltar quien tiene "una triple garantía".

"Lo que han oído hoy del Presidente del Gobierno español no ha sido el reflejo de ninguna posición nueva, por mucho que intentara presentarlo así. De hecho, si alguien tiene una triple garantía con respecto a Gibraltar, somos nosotros, el pueblo de Gibraltar", ha afirmado Picardo.

El ministro ha explicado que la negociación de Sánchez se ha realizado con "los 27 países restantes de la UE", no con Reino Unido. Y la declaración no tendrá ningún efecto al no ser respaldada por Theresa May, ni por Gibraltar. "Pedro Sánchez no ha logrado ninguna garantía".

En ese sentido, ha asegurado que quién sí tiene garantías es la ciudadanía de Gibraltar. Una "triple garantía" asegurada por el hecho de que "Reino Unido no transferiría la soberanía sin nuestro consentimiento", de hecho "ni siquiera debatiría sobre la soberanía sin comunicárnoslo", y porque la propia ciudadanía de Gibraltar "jamás consentiría que ese proceso tuviera lugar".

"El Reino Unido ha dejado claro que negocia de parte de toda la familia del Reino Unido y, que guste o no al Sr. Sánchez, eso nos incluye a nosotros. La soberanía seguirá siendo británica", ha zanjado.

Antes de finalizar su comunicado, Picardo ha sacado a colación la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, decisión a la que le da la "bienvenida", pero le ha reprochado a Sánchez que su actitud hacia Gibraltar es parecida a la del dictador.

Estas declaraciones se producen tras la comparecencia de Pedro Sánchez en la que ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar y, por tanto, mañana levantará el veto en la reunión de líderes comunitarios y votará a favor del brexit.

El presidente ha explicado que Europa y el Reino Unido "han aceptado las exigencias que había marcado España" y que con este acuerdo España logra "un triple blindaje histórico con el que puede abordar con Reino Unido el futuro de Gibraltar".

Tras la comparecencia de Sánchez en La Moncloa Picardo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter afirmando que "ninguna declaración acordada por los 27 países restantes de la Unión Europea cambiará nunca la indisoluble soberanía británica sobre Gibraltar".